Продолжается прием заявок на участие в международном конкурсе EY "Предприниматель года"

МОСКВА, 1 Августа. Компания EY приглашает российских предпринимателей и руководителей высшего звена принять участие в национальном этапе международного конкурса "Предприниматель года 2017", который проводится в России уже 15 лет. Торжественная юбилейная церемония награждения победителей пройдет в Москве в ноябре 2017 года. Победитель национального этапа конкурса будет отстаивать честь России в состязании с лучшими предпринимателями мира на международном финале в Монте-Карло в июне 2018 года.

Сегодня "Предприниматель года" – престижный международный конкурс, который проводится в более чем 145 городах 60 стран мира. "Предприниматель года" – единственная международная награда для предпринимателей. Конкурс направлен на признание заслуг выдающихся представителей мирового бизнес-сообщества, которые выводят на рынок новые продукты и услуги, создают рабочие места, повышая уровень жизни. В основе проведения конкурса лежит идея популяризации предпринимательской деятельности, которая тесно связана с экономическим развитием общества и повышением его благосостояния.

Участие в конкурсе дает предпринимателям и руководителям высшего звена большие преимущества в виде информационной поддержки, повышения узнаваемости бренда, возможности укрепить корпоративный дух сотрудников, улучшить имидж компании, расширить знания через посещение семинаров и мастер-классов в рамках программы. Кроме того, номинанты получают доступ к аналитическим материалам EY, заводят полезные деловые знакомства и входят в международное сообщество успешных предпринимателей. Это дает им возможность развивать бизнес и за пределами России.

Международный финал конкурса "Предприниматель года 2017" прошел в Монте-Карло 7-11 июня 2017 года. Россию на конкурсе представила победитель национального этапа Наталья Касперская, президент, Группа компаний Infowatch.

"В этом году конкурсу 15 лет, - отмечает Александр Ивлев, управляющий партнер компании EY в России. - Год от года состязание набирает популярность, привлекая все больше талантливых предпринимателей и руководителей, которые не просто строят успешный бизнес, но и задают тон в деловой среде. За 15 лет через конкурс прошли более 570 предпринимателей, а география расширилась до 56 регионов России. Совокупный доход компаний участников только за последние четыре года превысил 1,5 триллиона рублей. Благодаря программе сформировалось целое сообщество ярких представителей бизнеса, которые получают огромные возможности для нетворкинга и обмена опытом. Мне кажется, сейчас как никогда важно поддерживать предпринимателей и говорить об их успехах, а самим предпринимателям внимательно смотреть за рынком и искать новые ниши. Все эти возможности доступны в рамках программы "Предприниматель года".

Более подробную информацию об участии можно узнать сайте www.eoy.ru.

Также последние новости о конкурсе публикуются в аккаунте в Twitter EYRU_4_Entrepreneurs и официальной странице в Facebook: facebook.com/EYRussia.

Краткая информация о компании EY

EY является международным лидером в области аудита, налогообложения, сопровождения сделок и консультирования. В 20 офисах фирмы (в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Владивостоке, Южно-Сахалинске, Тольятти, Алматы, Астане, Атырау, Бишкеке, Баку, Киеве, Ташкенте, Тбилиси, Ереване и Минске) работают 4500 специалистов.

Название EY относится к глобальной организации и может относиться к одной или нескольким компаниям, входящим в состав Ernst & Young Global Limited, каждая из которых является отдельным юридическим лицом. Ernst & Young Global Limited − юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Великобритании, − является компанией, ограниченной гарантиями ее участников, и не оказывает услуг клиентам.