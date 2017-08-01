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Шестой железнодорожный салон "ЭКСПО 1520" будет более представительным, чем предыдущие

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1 августа, 16:16 UTC+3

Среди экспонентов этого года – 53 дебютанта, впервые в мероприятии участвует Азербайджан

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Москва, 1 августа. Международный железнодорожный салон техники и технологий "ЭКСПО 1520" в текущем году выйдет на новый уровень: шестой по счету Салон обещает стать еще более масштабным и представительным.

Площадь экспозиции увеличится до 8000 кв.м., а количество натурных образцов подвижного состава и элементов инфраструктуры составит 150 единиц – на 41 больше, чем в 2015 году. Среди экспонентов этого года – 53 дебютанта. Впервые в "ЭКСПО 1520" участвует Азербайджан.

Среди новинок – тематический раздел "Цифровая железная дорога", который будет представлен в павильоне №2. Торжественная церемония открытия Салона состоится в новом формате 30 августа в Демонстрационно-выставочном центре (ДОВЦ).

Зрелищная динамическая экспозиция на рельсовом полотне, которая пройдет по уникальному сценарию, продемонстрирует как современную, так и ретро технику. Впервые в демопоказе будет задействован восстановленный паровоз серии "Ъ" производства 1905 года. Кроме того, дважды в день желающие смогут прокатиться на электропоезде "Москва", который в этом году ввел в эксплуатацию Московский метрополитен. Новые составы имеют сквозной проход и более широкие дверные проёмы, а также новую систему светового оповещения открытия и закрытия дверей. Все вагоны оснащены USB-розетками для зарядки гаджетов, обновлённой системой информирования, интерактивными картами, сенсорными мониторами.

Помимо обширной экспозиции для участников и специалистов подготовлена насыщенная деловая программа: в рамках Х Юбилейной международной конференции "Железнодорожное машиностроение. Перспективы, технологии, приоритеты" пройдет свыше 12 дискуссионных форматов по вопросам внедрения цифровых технологий на железной дороге, разработки инновационных продуктов, ресурсосбережения и экологической безопасности.

В заключительный день работы Салона состоится День открытых дорог, в рамках которого для детей и взрослых подготовлены спортивные мероприятия на открытом воздухе, мастер-классы по танцам, квесты и уголки для отдыха. В павильоне №4 будет работать ярмарка с коллекционными, антикварными и изделиями ручной работы.

Ожидается, что посетителями "ЭКСПО 1520" станут свыше 25 000 человек, в числе которых – порядка 2000 участников деловой программы.

VI Международный железнодорожный салон техники и технологий "ЭКСПО 1520" состоится с 30 августа по 2 сентября на территории Экспериментального кольца АО "ВНИИЖТ" (г.Москва, Щербинка). В период проведения Салона посетители смогут бесплатно добраться до места проведения пригородными электричками с Курского вокзала до Щербинки и обратно.  

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