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ДОНСТРОЙ заключила первую сделку по покупке квартиры с электронной регистрацией ДДУ

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2 августа, 13:42 UTC+3

Ключевыми преимуществами электронного оформления договора является сокращение срока его регистрации с семи до пяти дней, снижение стоимости госпошлины на 30%

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© Донстрой

Москва, Россия. 02 августа 2017 г. – Компания "ДОНСТРОЙ" сообщает об электронной регистрации первого договора долевого участия с покупателем недвижимости (физическим лицом). Зарегистрированная сделка по приобретению квартиры в квартале "Сердце Столицы" заключена с привлечением ипотечного кредита партнера компании - банка ВТБ 24 (ПАО), предоставившего сервисную платформу  для электронного оформления договора.

Данная платформа позволяет компании "ДОНСТРОЙ" проводить электронную регистрацию любых сделок с различными финансовыми инструментами, в том числе 100% оплатой договора долевого участия клиентом. Ключевыми преимуществами электронного оформления договора является сокращение срока его регистрации с семи до пяти дней, снижение стоимости госпошлины на 30%. Подача документов на регистрацию проводится без посещения Росреестра в любом из офисов продаж компании – как в центральном офисе на улице Мосфильмовская, так и в удаленных офисах продаж. Кроме того, клиенту не требуется самостоятельно оформлять электронную цифровую подпись – данная услуга также оказывается при электронной регистрации в офисе застройщика.

"Мы идем в ногу со временем и стараемся первыми внедрять инновационные технологические разработки, потому что верим, что за ними будущее, - говорит первый заместитель генерального директора АО "Дон-Строй Инвест" Ирина Прачёва. - Электронная регистрация ДДУ – не первый продукт, реализованный компанией. Мы уже давно перешли на платформу электронной регистрации прав собственности на застройщика – на объемы, введенные в эксплуатацию и предназначенные под вторичную продажу. Год назад мы успешно начали оформлять электронные страховые полисы к договорам долевого участия, что сэкономило до 20% временных затрат при заключении сделок. Уверены, что преимущества сервисов онлайн формата – удобная логистика  и оптимизация расходов – будут оценены нашими покупателями по достоинству".

АО "Дон-Строй Инвест" – ведущая девелоперская компания Москвы в высших сегментах жилой недвижимости. Портфель проектов компании включает 8,4 млн кв.м недвижимости. На сегодняшний день в портфеле продаж представлено 12 объектов: 5 домов в сегменте De Luxe (Smolensky De Luxe, BARRIN HOUSE, "GRAND DELUXE на Плющихе", "Кленовый DOM" и "ЖИЗНЬ на Плющихе"), 3 жилых комплекса класса Premium (последние корпуса ЖК "Алые Паруса", "Долина Сетунь" и "Суббота") и 4 проекта бизнес-класса: "Лосиный остров", "Соколиный форт", "Сердце Столицы" и "Символ". Строительство всех объектов осуществляется при поддержке финансового партнера компании – Банк ВТБ (ПАО).

Банк ВТБ 24 (ПАО), генеральная лицензия Центрального банка Российской Федерации на осуществление банковских операций № 1623, является дочерним банком ПАО ВТБ и специализируется на обслуживании физических лиц, индивидуальных предпринимателей и организаций малого бизнеса. ВТБ 24 (ПАО) оказывает исключительно банковские услуги и не участвует в строительстве объектов или продаже недвижимости.

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