В Тульской области отремонтируют более 1,5 тыс. км дорог в рамках федерального проекта

В Тульской области отремонтируют 1527 км дорог в рамках проекта "Безопасные и качественные дороги". Об этом сообщили в пресс-службе тульского правительства по итогам визита в регион заместителя руководителя Федерального дорожного агентства Игоря Астахова.

"В 2017 году на территории Тульской области в рамках приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги" реализуется программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Тульской агломерации. В план ремонта вошли 1527 км дорог регионального и местного значения", - говорится в сообщении. Также отмечается, что на ремонтные работы предусмотрена сумма в размере 1,2 млрд рублей.

Игорь Астахов отметил, что оценил качество проводимых работ на всех ее этапах. "Я удовлетворен качеством работ и техническими решениями, которые были приняты дорожными службами. Уверен, что и в дальнейшем работы будут проведены на высоком уровне с соблюдением всех сроков, а главное - качества", - приводит пресс-служба слова замруководителя Росавтодора.

По словам первого заместителя губернатора – председателя правительства Тульской области Юрия Андрианова, для региона проект очень важен с учетом интенсивного развития промышленности и сельского хозяйства. "Дальнейшее наращивание производственных и экономических темпов невозможно без качественных и безопасных дорог. И конечно, проект очень важен для наших жителей", - цитирует пресс-служба Юрия Андрианова.

Как сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Тульской области Александр Камзолов, в тульской агломерации в нормативном состоянии находятся 616 км дорог, что составляет 40% от общей протяженности. К концу 2017 года планируется довести этот показатель до 780 км дорог, или 51%, к концу 2018 года – до 946 км (62%). Он добавил, что сократится число опасных участков, на которых чаще всего случаются дорожные аварии. Сейчас в области зафиксировано 38 мест концентрации ДТП, к концу 2018 года их должно остаться 17.

В федеральный проект "Безопасные и качественные дороги" вошли 38 агломераций (36 регионов), в которых проживает не менее 500 тыс. человек. Его цель – привести в нормативное состояние не менее чем 50% дорожной сети и снизить более чем на 50% мест концентрации ДТП.