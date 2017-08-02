Эксперты: понятие "обманутый дольщик" может уйти в прошлое

ТАСС, 2 августа. В России активно взялись за решение проблем "обманутых дольщиков" – граждан, которые многие годы добиваются возврата своих денег или достройки домов.Опыт Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, предпоследнего в списке регионов России по отягощенностью этой социально напряженной темой, показывает - решать проблемы такого рода надо на упреждение.

На сегодняшний день, по данным Минстроя РФ, на территории страны ориентировочно более 5,5 тыс. застройщиков возводят 14 тыс. объектов строительства с привлечением средств граждан.

Как сообщили в департаменте общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа со ссылкой на данные департамента строительства, на 1 июля 2017 года в регионе ведется строительство 151 многоквартирного дома общей площадью 1,74 млн квадратных метров. 76 застройщиков участвуют в строительстве домов с привлечением средств граждан. Общее число заключенных с гражданами договоров участия в долевом строительстве составляет 9 058, из них 5 017 действующих договоров и 4 041 исполненных (или 45%).

Проблемы обманутых дольщиков и защита интересов участников долевого строительства находится на контроле правительства региона. "Эта тема возникла задолго до того, как она прозвучала на федеральном уровне. Системная работа в регионе ведется с 2010 года. Вопрос находится на контроле губернатора Югры Натальи Комаровой", - отметили в департаменте, добавив, что еще в 2010-11 годах по ее инициативе были разработаны оптимальные меры поддержки, которые помогли справиться с кризисом на рынке долевого строительства в те годы. Дальнейшие системные действия и контроль ситуации не позволили повториться подобному кризису вновь.

Как все начиналось

На начало 2011 года в округе было выявлено девять проблемных объектов долевого строительства с участием средств 431 дольщика. Именно тогда по поручению главы региона началась разработка собственной региональной нормативной правовой базы для разрешения проблем обманутых дольщиков. В Ханты-Мансийском автономном округе был принят закон о господдержке граждан, пострадавших от действий / бездействия застройщиков на территории региона, в котором были обозначены меры поддержки дольщиков.

Тогда же правительством была создана специальная рабочая группа по решению проблем такого рода. К работе в ней привлекались представители прокуратуры автономного округа, Следственного управления СК РФ по автономному округу, Думы Югры, Общественного совета Югры, Службы жилищного и строительного надзора автономного округа, застройщики, участники долевого строительства, представители органов местного самоуправления. В результате совместной работы в 2011-2012 годах удалось полностью решить проблемы обманутых дольщиков.

Югра, системно работая на упреждение, добилась того, что в списке российских регионов она - на предпоследнем месте по числу обманутых дольщиков. "Проблема не имеет у нас столь массового масштаба, как в других регионах. От действий или бездействий застройщиков в Югре сейчас страдают 82 человека. Власти региона с заботой относятся к каждому югорчанину, попавшему в непростые ситуации с долевым строительством. Им уже предложены конкретные решения. В каждом случае – это адресные меры поддержки, с учетом всех обстоятельств и возможностей. С предложенными решениями и мерами поддержки согласны и сами жители, пострадавшие от действий застройщиков", - отмечают в департаменте.

В качестве основных мер поддержки в регионе отмечают конкретные действия. Так, например, дольщикам из Ханты-Мансийска оказывается юридическая помощь, поскольку они приняли решение обращаться в суд. В Нефтеюганске – то же, но уже для создания жилищно-строительного кооператива. "Здесь мы внимательно оценим ситуацию и примем правильное решение, чтобы дольщики не были обмануты дважды. Объект незавершенного строительства должен быть принят по справедливой стоимости. Остальные требования – к конкурсному управляющему или компании, которая банкротится. Далее – искать инвестора для завершения строительства", - отметил заместитель губернатора Югры Дмитрий Шаповал.

Самым действенным способом решения проблемы в регионе считают привлечение инвестора для достройки дома. Так, в Сургуте было завершено строительство дома, где с 2012 года порядка 60 человек не могли получить законное жилье. Дольщики в итоге получили не только законные квадратные метры, но в качестве компенсации за срыв срока вводов – парковочные места.

Что позволяет закон?

В конце июля 2017 года, накануне парламентских каникул, Госдума приняла в окончательном чтении, Совет Федерации одобрил, а 30 июля президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о создании Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства. Защита законных прав и интересов россиян – приоритетная задача, которую ставит глава государства для органов власти всех уровней, в том числе в вопросе их участия в долевом строительстве.

Механизмы нового федерального закона позволят достраивать жилье, брошенное недобросовестными застройщиками и возвращать людям деньги, внесенные за будущую квартиру. Основная его суть - в создании государственного компенсационного фонда долевого строительства и определении правил его работы. В фонд каждый застройщик будет обязан отчислять по 1,2% от суммы договора долевого участия (с июля 2018 г.). Последние поправки внесли в документ правило менять ставку не чаще раза в год и только на основании федерального закона. Раньше предусматривалось, что фонд сможет пересматривать ставку самостоятельно.

По данным сенатора Ростислава Гольштейна со ссылкой на Минстрой РФ, на начало 2017 года в России насчитывалось чуть более 700 проблемных жилых объектов. "В каждом регионе есть обманутые дольщики, - комментирует сенатор. – И это борьба со следствием, а причина в том, что, обанкротившись и не достроив дом, застройщик оставляет дольщиков с проблемой по сути один на один, при всем желании и попытке местных властей решить вопрос, он всегда упирается только в деньги, которых нет. Компенсационный фонд с обязательными платежами застройщиков может стать такой страховочной "подушкой", государство сможет обращаться к нему с целью компенсировать людям убытки или даже достроить дом и ввести его в эксплуатацию в случае банкротства застройщика".

Долевое строительство должно уйти в прошлое

Председатель комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская считает, что институт долевого строительства в РФ в перспективе должен уйти в прошлое, а на смену ему должны прийти кредиты на приемлемых условиях для застройщиков и покупателей.

"Стратегически мы должны думать о том, что это специфическое российские явление - долевое строительство с участием граждан - должно когда-то уйти в прошлое", - сказала парламентарий на парламентских слушаниях, посвященным формированию эффективных механизмов защиты прав и законных интересов участников долевого строительства. Мероприятие прошло в зале заседаний нижней палаты под председательством спикера Вячеслава Володина.

"Мне бы хотелось, чтобы это "когда-то" приблизилось как можно быстрее и чтобы они [застройщики] могли взять нормальный кредит на разумных условиях, изготовить некий продукт, а граждане могли бы с помощью тоже кредита - ипотечного или другого - приобрести это жилье. Тогда этой проблемы вообще не будет", - подчеркнула Хованская, еще раз оговорившись, что подразумевает стратегическую перспективу.

Кроме того, Хованская предложила подумать над запретом работать на рынке застройщикам, которые проявили себя как недобросовестные компании по отношению к дольщикам.

"[Что касается] тех, кто действительно проявил себя как недобросовестный застройщик, нужно, во-первых, защитить [создаваемый компенсационный] фонд [дольщиков] от таких лиц и подумать о том, что дальнейшее вхождение на этот рынок для таких лиц должно быть исключено", - считает парламентарий.