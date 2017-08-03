Продажи в проектах ГК "Гранель" в первом полугодии выросли на 45%

Москва, 3 августа 2017 года. Специалисты ГК "Гранель" подвели итоги продаж первого полугодия 2017 года. По данным аналитиков компании, с начала 2017 года продажи в ГК "Гранель" выросли на 45% по сравнению с налогичным периодом прошлого года, а в июне 2017 – рост продаж составил 7%.

"Традиционно, середина лета на рынке жилой недвижимости является "мертвым" сезоном. Однако, по результатам 2017 года мы можем сказать, что этот стереотип для ГК "Гранель" больше не является актуальным. Основной рост продаж обеспечен высокой стадией готовности наших флагманских проектов ЖК "Государев дом" и ЖК "Москвичка", а также улучшением транспортной доступности проектов в Новой Москве" - отметил директор по продажам ГК "Гранель" Рустам Арсланов.

Аналитики ГК "Гранель" также сообщили, что по сравнению с прошлым годом, на рынке первичного жилья в Москве и Подмосковье наметились две основные тенденции: спрос на малогабаритные квартиры уменьшился пропорционально предложению и средняя квадратура покупаемых лотов увеличилась с 38 до 43 кв. м.

Группа компаний "Гранель" сегодня является ведущем игроком российского рынка недвижимости и входит в 5-ку крупнейших застройщиков Московской области. Вот уже на протяжении 25 лет ГК "Гранель" является образцом успешной работы в сфере строительства не только жилой, но и коммерческой недвижимости. Начиная с 1992 года группа компаний занимается реализацией недвижимости не только в Московском регионе, но и в других регионах Российской Федерации. Основной специализацией компании является реализация масштабных жилых микрорайонов разнопланового формата и уникальной концепции в Москве и ближнем Подмосковье. Текущий портфель проектов ГК "Гранель" включает в себя более 4,5 млн квадратных метров недвижимости: малоэтажные и многоэтажные жилые комплексы, полностью обеспеченные всей необходимой для комфортной жизни, обучения и отдыха инфраструктурой.

Отличительной особенностью всех проектов ГК "Гранель" является не только хорошо подобранные локации и местоположения проектов с уже сформированной социальной и развлекательной инфраструктурой, но и качественно организованное придомовое пространство с благоустроенными территориями.

C начала своей деятельности в Московском регионе ГК "Гранель" полностью реализовала 4 жилых комплекса: ЖК "Валентиновка парк" в городе Королеве, ЖК "Алексеевская роща" в микрорайоне Лукино (г. Балашиха), ЖК "Лесной городок" в г. Балашихе, а также ЖК "Новотроицкий" в Новой Москве.

Сегодня ГК "Гранель" реализует семь проектов, которые представляют собой яркие образцы лучших традиций в архитектуре и предназначены для тех, кто хочет жить в комфорте. Жилые комплексы расположены в Новой Москве и городах ближнего Подмосковья: ЖК "Москвичка" (Новая Москва), ЖК "Государев дом" (г.Видное), ЖК "Театральный парк" (г. Королев), ЖК "Императорские Мытищи" (г. Мытищи), ЖК "Новая Алексеевская роща" (г. Балашиха), ЖК "Квартал Лукино" (г. Балашиха), а также ЖК "Малина" (пос. Нахабино).

Стать владельцем квартир в проектах группы компаний "Гранель" может любой желающий. К тому же, девелопер предлагает своим покупателям приобрести квартиру с использованием ипотечного кредита, рассрочки и других способов оплаты.

Реализация квартир в проектах компании осуществляется в соответствии с 214-ФЗ по договору долевого участия, что является гарантией юридической чистоты и безопасности сделки для каждого покупателя.