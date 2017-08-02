Открылся XI Международный фестиваль фотографии "ФОТОПАРАД в Угличе"

Фестиваль начал работу в 16:00 с открытия двух выставок - "V.1945" советского фотографа Валерия Фаминского (куратор Артур Бондарь) и штатного фотокорреспондента агентства ТАСС Валерия Матыцина. После этого участники торжественной церемонии прошли парадом по центральным улицам города в сопровождении угличского эстрадно-духового оркестра им. А.П. Сысоева.

Официальная часть церемонии состоялась в Красном зале Дома Кино "Россия". Со сцены участников фестиваля приветствовала директор департамента туризма Ярославской области Юлия Рыбакова. Председатель оргкомитета фестиваля Елена Канева рассказала о программе мероприятий и представила кураторов. В год 100-летия октябрьской революции одной из главных тем "Фотопарада" станет тема "Памяти". Это прежде всего память об исторических событиях, произошедших в нашей стране, об истории собственной семьи. Тема работы с архивом – как с личным, так и общественным, будет затронута в программах всех направлений фестиваля.

В рамках "Фотопарада" откроется выставка финалистов конкурса "Точка на карте. Память места" и выставки тревел-направления Марии Плотниковой "LATINO" и Александра Кряжева "Сибирь". Закончится первый день фестиваля просмотром документального фильма Леонида Парфенова "Цвет нации" о русском фотографе, изобретателе, пионере цветной фотографии в России Сергее Михайловиче Прокудине-Горском.

Событиями дня открытия стали приветственная "Фотосушка" и Инстамит Olympus (#olympus_instameet #фотопарад_instameet), во время которых участники смогли познакомиться оффлайн, пообщаться, сделать красивые фотографии и показать свои работы. По итогам "приветственной" "Фотосушки" был выбран первый победитель - им стала Анастасия Ерохина из города Петропавловск-Камчатский.

Всего за пять фестивальных дней в городе будет показано 16 выставок, пройдет лекционная программа по четырем направлениям, в которую войдут более чем 30 лекций и 35 мастер-классов от профессиональных фотографов, работающих в различных жанрах: документальная, арт-, тревел- и коммерческая фотография. Генеральный партнер фестиваля Olympus организует образовательную программу АртPROстранство для фотографов с любым уровнем опыта и знаний.

В первый день для участия в фестивале зарегистрировалось более 250 человек.

Елена Канева, председатель оргкомитета фестиваля: "Одиннадцать лет подряд Углич гостеприимно открывает свои двери для Международного фестиваля фотографии. Мы начинаем новую декаду "ФОТОПАРАДА в Угличе". На сегодня фестиваль стал одной из главных фотоплощадок России. Сюда приезжают мастера и любители фотографии из всех уголков страны, а также из-за рубежа. В этом большая заслуга и его организаторов, и партнеров, и участников. Фестиваль растет год от года, предоставляя все новые и новые возможности своим гостям для обучения, общения и развития. Со стороны организаторов мы стараемся сделать все для того, чтобы фестиваль был интересным, полезным и комфортным для участников. Чтобы им захотелось возвращаться сюда вновь и вновь. Надеемся, что XI "ФОТОПАРАД в Угличе" станет очередной ступенькой для профессионального роста наших гостей и настоящим праздником фотографии."

Международный фестиваль фотографии "ФОТОПАРАД в Угличе" проводится ежегодно в начале августа. В этом году он пройдет со 2 по 6 августа. Генеральный партнер фестиваля – компания Olympus. Цель фестиваля – создание площадки, объединяющей любителей и профессионалов в области фотоискусства и фотожурналистики. Каждый год в программе фестиваля: лекции, творческие встречи; мастер-классы, семинары, портфолио-ревю; выставки российских и зарубежных фотографов, итоговая экспозиция работ финалистов и церемония награждения победителей конкурса "Точка на карте. Малые города".

Генеральный информационный партнер фестиваля – агентство ТАСС, Информационными партнерами фестиваля: информационное агентство Regnum, информационное агентство Infox.ru, новостные интернет-издания Lenta.ru, Russia Beyond the Headlines, Strana.ru, Colta.ru, интернет-портал Вести.Travel, газета Theartnewspaper, интернет-портал Это Кавказ. Профильные информационные издания: портал Photographer.ru, журналы, Foto&Video, "Искусство", интернет-издания www.znyata.com, www.prophotos.ru, www.photar.ru, www.photocasa.ru, www.dronography.ru.