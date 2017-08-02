Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.08:
$ 60.58
€ 71.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Открылся XI Международный фестиваль фотографии "ФОТОПАРАД в Угличе"

Новости партнеров
2 августа, 19:00 UTC+3

В первый день для участия в мероприятии зарегистрировалось более 250 человек

Поделиться
Материал из 1 страницы

Фестиваль начал работу в 16:00 с открытия двух выставок - "V.1945" советского фотографа Валерия Фаминского (куратор Артур Бондарь) и штатного фотокорреспондента агентства ТАСС Валерия Матыцина. После этого участники торжественной церемонии прошли парадом по центральным улицам города в сопровождении угличского эстрадно-духового оркестра им. А.П. Сысоева.

Официальная часть церемонии состоялась в Красном зале Дома Кино "Россия". Со сцены участников фестиваля приветствовала директор департамента туризма Ярославской области Юлия Рыбакова. Председатель оргкомитета фестиваля Елена Канева рассказала о программе мероприятий и представила кураторов. В год 100-летия октябрьской революции одной из главных тем "Фотопарада" станет тема "Памяти". Это прежде всего память об исторических событиях, произошедших в нашей стране, об истории собственной семьи. Тема работы с архивом – как с личным, так и общественным, будет затронута в программах всех направлений фестиваля.

В рамках "Фотопарада" откроется выставка финалистов конкурса "Точка на карте. Память места" и выставки тревел-направления Марии Плотниковой "LATINO" и Александра Кряжева "Сибирь". Закончится первый день фестиваля просмотром документального фильма Леонида Парфенова "Цвет нации" о русском фотографе, изобретателе, пионере цветной фотографии в России Сергее Михайловиче Прокудине-Горском.

Событиями дня открытия стали приветственная "Фотосушка" и Инстамит Olympus (#olympus_instameet #фотопарад_instameet), во время которых участники смогли познакомиться оффлайн, пообщаться, сделать красивые фотографии и показать свои работы. По итогам "приветственной" "Фотосушки" был выбран первый победитель - им стала Анастасия Ерохина из города Петропавловск-Камчатский.

Всего за пять фестивальных дней в городе будет показано 16 выставок, пройдет лекционная программа по четырем направлениям, в которую войдут более чем 30 лекций и 35 мастер-классов от профессиональных фотографов, работающих в различных жанрах: документальная, арт-, тревел- и коммерческая фотография. Генеральный партнер фестиваля Olympus организует образовательную программу АртPROстранство для фотографов с любым уровнем опыта и знаний. 

В первый день для участия в фестивале зарегистрировалось более 250 человек. 

Елена Канева, председатель оргкомитета фестиваля: "Одиннадцать лет подряд Углич гостеприимно открывает свои двери для Международного фестиваля фотографии. Мы начинаем  новую декаду  "ФОТОПАРАДА в Угличе".  На сегодня фестиваль стал одной из главных фотоплощадок России. Сюда приезжают мастера и любители фотографии из всех уголков страны, а также из-за рубежа. В этом большая заслуга и его организаторов, и партнеров, и участников. Фестиваль растет год от года, предоставляя все новые и новые возможности  своим гостям для обучения, общения и развития. Со стороны организаторов мы стараемся сделать все для того, чтобы фестиваль был интересным, полезным  и комфортным для участников. Чтобы им захотелось возвращаться сюда вновь и вновь.  Надеемся, что XI "ФОТОПАРАД в Угличе" станет очередной ступенькой для профессионального роста  наших гостей и  настоящим праздником фотографии."

Международный фестиваль фотографии "ФОТОПАРАД в Угличе" проводится ежегодно в начале августа. В этом году он пройдет со 2 по 6 августа. Генеральный партнер фестиваля – компания Olympus. Цель фестиваля – создание площадки, объединяющей любителей и профессионалов в области фотоискусства и фотожурналистики. Каждый год в программе фестиваля: лекции, творческие встречи; мастер-классы, семинары, портфолио-ревю; выставки российских и зарубежных фотографов, итоговая экспозиция работ финалистов и церемония награждения победителей конкурса "Точка на карте. Малые города".

Генеральный информационный партнер фестиваля – агентство ТАСС, Информационными партнерами фестиваля: информационное агентство Regnum, информационное агентство Infox.ru, новостные интернет-издания Lenta.ru, Russia Beyond the Headlines, Strana.ru, Colta.ru, интернет-портал Вести.Travel, газета Theartnewspaper, интернет-портал Это Кавказ. Профильные информационные издания: портал Photographer.ru, журналы, Foto&Video, "Искусство", интернет-издания www.znyata.com, www.prophotos.ru, www.photar.ru, www.photocasa.ru, www.dronography.ru.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Истории москвичей, попрощавшихся с пятиэтажками
Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов"
Спецпроект “Золотое кольцо”. Суздаль
Инфографика
Календарь выходных и праздничных дней 2017
Итоги выборов президента США — 2016
Фантастические твари и где они обитают
Автомобили Tesla
Фото
5
Китайскую модель борьбы с опустыниванием "Кузупчи" высоко оценили международные эксперты
5
В России открылась выставка каллиграфии, живописи и произведений Дачань
3
Мировой тренд пришел в Москву: флористы представили цветочные букеты в шляпных коробках
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Трамп назвал подписанный им же закон о санкциях против России "ущербным"
2
"Удар по отношениям": реакция российских политиков на подписание Трампом закона о санкциях
3
Американская контрразведка считает, что закрытие дипломатических дач нанесло урон РФ
4
В Дамаске боевики обстреляли из минометов посольство России
5
В Петербурге нашли пенсионера, который, возможно, не выходил из дома с распада СССР
6
"Барселона" объявила о желании Неймара покинуть клуб
7
На складе боеприпасов в Абхазии произошел взрыв
Темы дня
Новости партнеров
Реклама