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ТОС "Академический" выиграло президентский грант на полмиллиона рублей

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3 августа, 10:11 UTC+3

Территориальное общественное самоуправление с проектом районного молодёжного движения в Екатеринбурге станет крупнейшим по территории и охвату населения в России

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 августа. /ТАСС/. Территориальное общественное самоуправление (ТОС) "Академический" с проектом по созданию районного молодёжного движения "Академ" вошло в число победителей конкурса на соискание президентских грантов. Как сообщает портал akademekb.ru, на свои социальные проекты ТОС получит полмиллиона рублей.

"Координационный комитет Фонда президентских грантов во главе с первым замглавы администрации президента Сергеем Кириенко подвёл итоги первого конкурса на предоставление грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества. В число победителей — некоммерческих организаций, которые их получат, вошёл ТОС "Академический" с проектом по созданию районного молодёжного движения "Академ", - сказано в сообщении. 

В рамках ТОС "Академический" будет организовано молодёжное движение "Академ". В заявке проекта отмечается, что это станет площадкой для решения главных проблем молодёжи. Среди них - помощь в реализации себя, объединение для реализации общественно значимых проектов, создание форм дополнительного онлайн-образования, поиск и создание новых форм молодёжных ивентов, а также помощь в трудной жизненной ситуации, выявление лидеров и организация спортивных и культурно-массовых мероприятий, направленных на развитие научно-технического и художественного творчества, развитие добровольчества в молодежной среде, профориентация и содействие трудоустройству, деятельность в сфере краеведения и экологии, поддержка детских и молодежных сообществ. 

На территории ТОС "Академический" находятся четыре школы, проживает более 30 тыс. детей и подростков, из них 5 тыс. в возрасте от 14 до 20 лет. Движение будет иметь свой гимн, флаг и отличительные знаки. 
 
Планируется, что руководитель молодёжного проекта еженедельно будет публиковать список заданий, за выполнение которых будут начисляться баллы. Каждое задание будет иметь свою направленность: патриотическую, историческую, спортивную, культурную, музыкальную, творческую, выявление лидеров и организаторов т.д. Новые задания будут предлагать как сами участники молодёжного движения, так и другие участники проекта, например, директора школ.
 
Баллы будут влиять на рейтинг, который будет "конвертироваться" в реальные товары и услуги, предоставляемые партнёрами проекта. Предполагается, что в первый год проект будет финансироваться за счёт гранта, а затем — за счёт участия партнёров, число которых будет расти.
 
Как отмечается в заявке проекта, все участники движения получат возможность носить уникальные силиконовые браслеты разных цветов в зависимости от активности (набранных баллов), что даст им дополнительную мотивацию.

Справка

Территориальное общественное самоуправление "Академический" создано для участия жителей в непосредственном управлении одноименным микрорайоном в Екатеринбурге. В России это самое крупное по территории (более 1,3 тыс. га) и многочисленное (более 350 тыс. жителей, после завершения застройки микрорайона) подобное объединение.

Район Академический - крупнейший градостроительный проект в Европе. Объем жилья составляет 9 млн кв. м, объем объектов социально-коммерческой инфраструктуры - 4,2 млн кв. м, строительство продлится до 2025 года.

АО "РСГ-Академическое" 
Отдел продаж: 
Екатеринбург, ул. Вильгельма де Геннина, 31
Пн-Пт: 9.00-19.00 
Сб-Вс: 10.00-17.00 
Телефон +7 343 222-7-222

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