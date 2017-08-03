В парке "Останкино" пройдет спортивное мероприятие "Творим историю побед с Норникелем"

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Москва, 3 августа. Генеральный партнер Зимней универсиады–2019 компания "Норникель" организует спортивный праздник в шатре U-Nickel sport point на территории московского парка Останкино. Мероприятие начнется в субботу, 5 августа в 12:00 и продлится весь день.
В программе: мастер-классы, спортивные разминки, мини-турниры по футболу, хоккею и керлингу, состязания по кинект-лыжам, автограф-сессии с олимпийскими чемпионками: Светланой Мастерковой, Еленой Замолодчиковой, Екатериной Бобровой, Аллой Шишкиной. В празднике также примет участие самый юный Посол Зимней универсиады-2019, 4-х летняя Злата Демьянова. У маленькой жительницы Красноярска есть свой YouTube-канал "Бухты-Барахты" с забавными роликами, пропагандирующими здоровый образ жизни.
Перед началом мероприятия состоится торжественная церемония зажжения огня "Норникеля" в поддержку Зимней универсиады-2019, в которой примет участие вице-президент "Норникеля" Елена Безденежных, статс-секретарь-заместитель министра спорта Российской Федерации Наталья Паршикова, генеральный директор Российского футбольного союза Александр Алаев, руководитель Исполнительной дирекции Зимней универсиады - 2019 в Красноярске Максим Уразов, президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев.
Приглашаем представителей СМИ на мероприятие 5 августа, в 12.00 часов, парк "Останкино" (г. Москва, ул. 1-я Останкинская, 5).
"Норникель" - крупнейший в мире производитель цветных металлов. Компания давно и всесторонне поддерживает российский спорт, активно участвует в развитии студенческого и детско-юношеского спорта. Поддержка спорта высших достижений, развитие массового спорта и продвижение здорового образа жизни является важным элементом социальной ответственности компании.