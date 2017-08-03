ДОНСТРОЙ вывел в продажу новый корпус в квартале "Сердце Столицы"

Москва, Россия. 3 августа 2017 года. – Компания "ДОНСТРОЙ" объявляет старт продаж в новом, восьмом корпусе жилого квартала "Сердце Столицы" – это 24-этажное, трех секционное здание общей наземной площадью порядка 66 тысяч кв. м. Недвижимость предлагается по уникальным для бизнес-класса стартовым ценам – от 135 тыс. рублей за кв. м. Минимальная стоимость лота составляет всего 3,95 млн рублей. Клиентоориентированная ценовая политика позволит первым покупателям совершить сделку с весомым инвестиционным потенциалом: например, стоимость аналогичных лотов в корпусе высокой стадии готовности начинается сегодня от 8,1 млн рублей.

Одновременно в продажу выведен новый объем квартир в расположенном рядом седьмом корпусе. В результате на выбор покупателям представлен широкий новый ассортимент лотов площадью от 24,7 до 117 кв. м, с потолками 3,2 метра, панорамными окнами и угловым остеклением. Одними из самых востребованных продуктов в новом предложении являются 3-комнатные квартиры площадью 75 кв. м и 4-комнатные квартиры евроформата – с тремя изолированными спальнями и просторной кухней-гостиной. Также в числе наиболее ликвидных вариантов можно отметить 1-комнатное планировочное решение площадью 37 кв. м, с двумя окнами, отдельной кухней и спальней – идеальный вариант в качестве первого жилья или небольшой квартиры рядом с офисом.

Благодаря сложной архитектурной форме, седьмой и восьмой корпуса максимально раскрываются на солнечную южную сторону и обладают великолепными видами на просторный благоустроенный двор-парк площадью 6,5 га. Срок сдачи корпусов – 2021 год. К этому времени покупатели получат не только ключи от нового жилья, но и уже действующую социальную и развлекательную инфраструктуру квартала, большая часть которой будет введена в эксплуатацию вместе с первой очередью "Сердца Столицы" уже в 2018 году.

"Сердце Столицы" - масштабный проект комплексной застройки территории площадью 14 га на берегу Москвы-реки рядом с деловым центром "Москва-Сити". В квартале реализуется уникальная концепция инфраструктуры и общественных пространств. Здесь предусмотрены детский сад и школа, фитнес-центр, бассейн, кафе и рестораны, магазины и медицинские центры, а также такие популярные места активностей как беговые и велосипедные дорожки, стадион, площадки для спортивных игр, скейтпарк, летний театр, водоем и роскошное прогулочное пространство на набережной. Парки и скверы займут более 45% территории, общая площадь озеленения составит около 64 000 кв.м.