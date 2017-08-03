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Производство подшипников скольжения для ДВС открылось в Нижегородской области

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3 августа, 15:51 UTC+3

В регионе может быть создано порядка 10 новых индустриальных парков

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© Николай Мошков/ТАСС

Производство подшипников скольжения для двигателей внутреннего сгорания открылось в индустриальном парке Заволжского моторного завода. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области со ссылкой на главу региона Валерия Шанцева.

"Единственное в России импортозамещающее производство подшипников скольжения для двигателей внутреннего сгорания открылось в Заволжье на территории индустриального парка. Продукция ООО "Дайдо Металл Русь" будет поставляться на крупнейшие автозаводы страны – "Ниссан", "Рено", "КамАЗ", "АвтоВАЗ", - приводит пресс-служба слова Валерия Шанцева.

Глава региона отметил, что на территории индустриального парка Заволжского моторного завода, помимо проекта по выпуску подшипников, работают еще 11 новых производств. После их выхода на полную мощность появятся 2 тыс. дополнительных рабочих мест. Большинство резидентов специализируются на автомобилестроении, ими уже привлечено порядка 190 млн рублей инвестиций.

По мнению Валерия Шанцева, появление в регионе индустриальных парков, участники которых получают льготы по налогам на прибыль и имущество, поможет ускорить развитие инновационных промышленных проектов. "Я дал поручение по примеру Заволжского парка проработать создание еще порядка 10 таких территорий. Возможности такие в регионе есть. Это позволит каждый год создавать большее количество рабочих мест", - добавил губернатор.

Министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов, слова которого приводятся в материале, считает, что на примере Заволжского моторного завода регион получит отработанную практику по созданию частных индустриальных парков на территории предприятий. По его словам, большинство компаний проводят модернизацию, повышают производительность труда и в результате чего высвобождаются площади, которые можно использовать. 

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