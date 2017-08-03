Эксперты: авиакомпании готовы сдерживать рост цен на билеты для калининградцев

Калининград является не менее популярным направлением для перелетов, ввиду чего, программа субсидий никогда не покроет весь поток желающих, тем более в сокращенном варианте. С целью облегчить ситуацию с нехваткой билетов, некоторые игроки рынка запускают по собственной инициативе дополнительные программы. Например, у авиакомпании "Аэрофлот" с 2015 года существует программа плоских тарифов, по которой билет из Москвы в Калининград стоит 5610 рублей. Для компании "Аэрофлот", являющейся компанией премиум класса, подобная инициатива скорее социальная.

На сегодняшний день сегодня Калининград – направление, по которому летают все крупные авиакомпании. Среди них такие лидеры отрасли как "Аэрофлот и "UTair".

"На мой взгляд сегодня на Калининградском авиарынке сложилась достаточно комфортная ситуация. Когда речь идет о 9 месяцах в году (т.е. в низкий сезон). Количество предлагаемых вариантов вылетов достаточно высоко. Но в период пиковых нагрузок, т.е. в августе плюс/минус один месяц, конечно же, количество желающих посетить Калининградскую область, либо вылететь из нее и отправиться на более теплые моря становится чрезвычайно большим. И поэтому предложения в рамках федеральной программы субсидирования уже не достаточно, чтобы обеспечить билетами по льготным тарифам всех желающих" - считает Олег Пантелеев, исполнительный директор отраслевого агентства "АвиаПорт".

"Что касается целесообразности присутствия иностранных авиакомпаний на линии, связывающей Калининград и, допустим, Москву то, во-первых - это не возможно из-за соответствующих норм в межправ соглашениях, ну а во-вторых ни для кого не секрет, что иностранные авиакомпании умеют задирать цены на наиболее востребованных направлениях ничуть не хуже, чем российские перевозчики. Поэтому ни о каком улучшении ситуации в данном случае говорить не приходиться. Но за исключением того, что часть доходов от российских граждан будут получать не российские авиакомпании, которые платят налоги в отечественный бюджет, а иностранцы" - заключил он. Если говорить про сравнение цены полетов на схожие расстояния по другим направлениям, то видно что ситуация отличается в выгодную для Калининграда сторону. Например, билеты в экономический класс по маршруту "Москва – Мурманск" могут стоить от 5 до 20-30 тысяч рублей.

Если говорить, о дополнительных возможных способах снижения цены, то эксперты видят выход в допуске на авиарынок региона компаний-лоукостеров. По статистике билеты у них стоят на 20-30% дешевле. Как показала практика в текущей ситуации их эффективную работу в регионе построить не возможно. Например, в свое время деятельность в Калининграде пришлось прекратить авиакомпании "Победа".

В отличие от программ субсидирования в других регионах, для значительного числа жителей Калининградской области авиационные перевозки — единственно возможный вид транспорта, поэтому программу необходимо развивать и поддерживать.