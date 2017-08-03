Фабрика "Ангария" провела праздник мороженого

Праздником для сладкоежек стала дегустация продукции фабрики мороженого "Ангария".

Около гипермаркета "Аллея" в 123 квартале в Ангарске Иркутской области крупнейший в Сибири и на Дальнем востоке производитель прохладного лакомства представил на суд горожанам четыре вида пломбира. "Это лишь крошечная часть нашего богатого ассортимента. На сегодняшний день мы выпускаем более 100 наименований мороженого. И надеемся, что каждый сможет выбрать себе лакомство по вкусу", — говорит учредитель компании Эдуард Анатольевич Зелинский.

Дегустация вылилась в настоящий шумный праздник с музыкой, песнями, танцами. Аниматоры в костюмах мультипликационных героев развлекали и самых маленьких, и их родителей. Это были и могучие "Трансформеры" и малышка Юси из мультика "Куми-Куми" даже "стаканчик с мороженым". Все они приглашали отведать сладкое угощение от фабрики "Ангария". Покупателям гипермаркета и прохожим предлагалось попробовать пломбир классический, клубничный, шоколадный и "пломбир на йогурте". Очередь за лакомством выстроилась весьма солидная. И не только из детей: взрослые тоже хотели получить свою долю удовольствия. Дегустация продолжалась два часа. За это время около 300 горожан оценили вкус и качество продукции фабрики "Ангария". В итоге было съедено более 32 килограммов мороженого.

"Очень вкусный пломбир, особенно йогуртовый! Я знаю толк в мороженом, раньше работала технологом на фабрике мороженого в Новокузнецке, — делится Наталья. — Попробую все виды обязательно!".

"Перепробовала в своей жизни много мороженого. Считала, что хорошее мороженое осталось в моем детстве, — говорит бабушка пятилетнего Димы. — От этой дегустации тоже ничего нового не ожидала. Но... Наконец-то, могу сказать, что пломбир „Ангария“ вкусный! У него приятный вкус молока, в меру сладкий, в меру жирный. Прямо отличный десерт! Действительно как в моем детстве!"

"Мороженое „Ангарии“ знаем. Сегодня попробовали клубничный пломбир и на йогурте, — рассказывает Алевтина. — Продукция очень хороша. По органолептике 9,5 из 10. По внешнему виду тоже все отлично. Вкусное мороженое! Не приторно-сладкое, а нежно-сливочное, легкое и воздушное. Я всегда голосую рублем за вашу продукцию. Всей семьей любим ангарское мороженое. Его хочется есть снова и снова".

"Похоже, и правда абсолютно натуральное мороженое, — шестнадцатилетняя Алиса отнеслась к обещаниям промоутеров настороженно. — Я попробовала пломбир шоколадный и на йогурте. Вкусно, нежно. И нет того противного обволакивающего ощущения, как при поедании мороженого с растительными жирами. А йогуртовое вообще очень впечатлило. Отныне я фанат мороженого „Ангария“. А кто не верит на слово, что это очень вкусно, пусть придет и попробует".

Учредитель компании Эдуард Зелинский рассказывает: "Рецепт нашего современного пломбира соответствует ГОСТу 117-41, который был введен в СССР еще в 1941 году. Это был самый строгий в мире стандарт. Рецепт строго прописывал только молоко, сливки, масло. Мы сохраняем традиции. В основе нашего пломбира тот же самый гостовский рецепт. Ну и, конечно же, каждый год наши технологи придумывают новые вкусы. Я думаю, что каждый человек независимо от возраста найдет свое мороженое в нашем ассортименте".