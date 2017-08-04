В Ханты-Мансийском автономном округе построят почти 700 км ЛЭП

ТАСС, 4 августа. На период с 2017 по 2022 год в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре инвесторы готовы участвовать в строительстве и реконструкции 698 км линий электропередачи, почти 1,4 тыс. МВА трансформаторной мощности с общим объемом инвестиций порядка 23,7 млрд руб. Об этом сообщают в департаменте общественных и внешних связей региона по итогам рабочей встречи губернатора Натальи Комаровой и генерального директора ПАО "Россети" Олега Бударгина.

"По подсчетам специалистов, в децентрализованной зоне пока находится 35 поселений Югры. В регионе планируется строительство высоковольтной линии и подстанции в поселках Анеева, Сартынья, Сосьва, Ломбовож и прокладка сетей электроснабжения в Ханты-Мансийском районе для сельских поселений Урманный, Красноленинский, Кедровый, Кирпичный и села Елизарово", - говорится в сообщении.

Наталья Комарова отметила важность активного сотрудничества с поставщиками электроэнергии. "С 2000 года электропотребление в автономном округе выросло в 2,2 раза – с 32 до 71,4 млрд кВт.ч. В предыдущие годы именно нефтяной комплекс стал ключевым драйвером роста энергопотребления", - сказано в сообщении. Губернатор также подчеркнула, что стратегическим приоритетом региона является перевооружение компаний и строительство новых базовых электростанций в дефицитных энергорайонах, перевод на централизованное электроснабжение большей части населенных пунктов.

В стратегии развития Югры до 2030 года закреплено преодоление энергобарьеров экономического роста за счет оптимального соотношения усилий по наращиванию энергетического потенциала и снижения потребности в дополнительных энергоресурсах за счет энергосбережения. Эта цель детализирована в апреле текущего года в схеме и программе развития электроэнергетики автономного округа. Общий объем финансирования профильной региональной госпрограммы Югры "Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергоэффективности на 2016-2020 гг" составит 54,256 млрд рублей, в том числе более 37,3 млрд рублей из внебюджетных источников. В 2017 году в рамках госпрограммы будет израсходовано более 7,776 млрд рублей.