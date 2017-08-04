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Советский "банановоз" пополнил коллекцию музея автомобильной техники УГМК на Урале

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4 августа, 11:20 UTC+3

Пикап ИЖ был произведен в 1990 году специально для Панамы

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 августа. /ТАСС/. Редкий для советской автомобильной промышленности пикап, получивший в народе название "банановоз", появился в Музее автомобильной техники Уральской горно-металлургической компании (УГМК, город Верхняя Пышма, Свердловская область), сообщили в пресс-службе компании.

"В Музее автомобильной техники УГМК появился пикап ИЖ-27151-013-01. Автомобили активно поставлялись в Финляндию и страны Латинской Америки. В частности, большой контракт на поставку подобных автомобилей был заключен с Панамой. Поскольку страны Латинской Америки традиционно считались главным источником бананов, за пикапом закрепилось народное прозвище "банановоз", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что автомобиль, оказавшийся в коллекции Музея, был произведен в 1990 году и изначально также предназначался для Панамы, о чем есть подтверждающие документы, однако до страны назначения так и не доехал.

"Серийное производства фургона ИЖ-2715 началось в 1972 году, а пикапа, представлявшего собой тот же фургон без верхней части кузова, - в 1974.

Поскольку кузов машины был достаточно коротким, именно по просьбам иностранных потребителей, в частности финских, была создана удлиненная версия. В 1982 году автомобиль пережил рестайлинг, получив новую переднюю облицовку, к индексу модели прибавилось обозначение "-01" - в итоге полное наименование удлиненной версии пикапа с 1982 года звучало как ИЖ-27151-013-01", - уточнили в пресс-службе.

Музей автомобильной техники УГМК - одна из крупнейших в России коллекций отечественных автомобилей, спецтехники, мотоциклов, велосипедов. Открылся 27 апреля 2016 года. В коллекции - более 200 образцов, она постоянно расширяется. Временная экспозиция площадью более 3500 кв. м размещена на территории АО "Уралэлектромедь", в ближайшей перспективе планируется открытие нового выставочного центра и открытой площадки, которые, вместе с Музеем военной техники УГМК, образуют единый выставочный комплекс.

УГМК - российская горно-металлургическая компания, крупнейший производитель меди, цинка, угля и драгоценных металлов в России. Холдинг, объединивший более 40 предприятий в 15 регионах России, а также в Чехии, Сербии, Франции и Великобритании, обеспечивает работу более чем 80 тыс. сотрудникам.

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