Ученые и студенты УрГАУ показали новейшие разработки в День поля

Обеспеченность парковками переселенцев по программе реновации возрастет в два-три разаОбщество 4 августа, 13:54
Идеал красоты: самая известная картина Владимира БоровиковскогоКультура 4 августа, 13:35
Кимберлитовая трубка и рудник "Мир". ДосьеБиографии и справки 4 августа, 13:31
Брижит Макрон возьмет под опеку двух детенышей пандыОбщество 4 августа, 13:30
"Наполи" сыграет с "Ниццей" в раунде плей-офф футбольной Лиги чемпионовСпорт 4 августа, 13:24
ЦСКА сыграет с "Янг Бойз" в раунде плей-офф футбольной Лиги чемпионовСпорт 4 августа, 13:15
Финансовый допинг: как Неймар стал самым дорогим футболистом мираСпорт 4 августа, 13:13
Авария на шахте "Мир" в Якутии. Хроника событийПроисшествия 4 августа, 13:11
Осужденный экс-сенатор Цыбко подал апелляционную жалобу на приговорПроисшествия 4 августа, 13:06
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 августа. /ТАСС/. Уральский аграрный госуниверситет демонстрирует свои новейшие разработки, сообщают в пресс-службе вуза. Достижения в агрономии, ветеринарии и инженерии ученые и студенты вуза показывают на Дне поля в своем учебно-опытном хозяйстве.
"На площади 280 га агрономы выращивают 70 видов овощных и 120 полевых культур, более 130 сортов картофеля, 320 наименований лекарственных растений, более 1500 плодовых деревьев и 2500 ягодных культур. Ученые и студенты университета ведут активную селекционную работу для получения новых гибридов с заданными свойствами. В числе последних разработок – ультраскороспелые для Урала гибриды подсолнуха, высокоурожайные гибриды огурца, лука и многое другое", - сообщили в вузе.
Сегодня демонстрируются комбинированные удобрения для традиционного и органического земледелия, коллекционные участки с описаниями последних научных опытов и дегустацией новых гибридов огурцов, трав и ягод, а также проводится презентация инновационных разработок в области повышения плодородия почвы. Гостей также ждет демонстрация достижений УрГАУ в области сельхозмеханизации - трактор-беспилотник и технологии для точного земледелия.
В УрГАУ сообщают, что ветеринарные специалисты представят собственный Центр реабилитации животных, покажут птичью ферму и расскажут про адаптацию новой для Урала породы травоядных свиней – "вьетнамская вислобрюхая".
УрГАУ был основан 5 февраля 1940 года как Свердловский сельскохозяйственный институт, в 1995 году ему был присвоен статус академии, в 2013 - университета. Многопрофильный вуз готовит специалистов для всех отраслей агропромышленного комплекса. На пяти факультетах и институте университета обучается более 7 тыс. студентов по 32 программам высшего, среднего, специального, профессионального и дополнительного образования. Подготовка специалистов осуществляется на 42 кафедрах профессорско-преподавательским составом из 400 человек, в том числе 62 профессорами и докторами наук, 205 доцентами и кандидатами наук.