Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 05.08:
$ 60.33
€ 71.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Ученые и студенты УрГАУ показали новейшие разработки в День поля

Новости партнеров
4 августа, 12:37 UTC+3

В учебно-опытном хозяйстве крупнейшего агровуза Урала демонстрируются достижения в агрономии, ветеринарии и инженерии

Поделиться
Материал из 1 страницы
© УрГАУ

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 августа. /ТАСС/. Уральский аграрный госуниверситет демонстрирует свои новейшие разработки, сообщают в пресс-службе вуза. Достижения в агрономии, ветеринарии и инженерии ученые и студенты вуза показывают на Дне поля в своем учебно-опытном хозяйстве.

"На площади 280 га агрономы выращивают 70 видов овощных и 120 полевых культур, более 130 сортов картофеля, 320 наименований лекарственных растений, более 1500 плодовых деревьев и 2500 ягодных культур. Ученые и студенты университета ведут активную селекционную работу для получения новых гибридов с заданными свойствами. В числе последних разработок – ультраскороспелые для Урала гибриды подсолнуха, высокоурожайные гибриды огурца, лука и многое другое", - сообщили в вузе. 

Сегодня демонстрируются комбинированные удобрения для традиционного и органического земледелия, коллекционные участки с описаниями последних научных опытов и дегустацией новых гибридов огурцов, трав и ягод, а также проводится презентация инновационных разработок в области повышения плодородия почвы. Гостей также ждет демонстрация достижений УрГАУ в области сельхозмеханизации - трактор-беспилотник и технологии для точного земледелия.

В УрГАУ сообщают, что ветеринарные специалисты представят собственный Центр реабилитации животных, покажут птичью ферму и расскажут про адаптацию новой для Урала породы травоядных свиней – "вьетнамская вислобрюхая". 

УрГАУ был основан 5 февраля 1940 года как Свердловский сельскохозяйственный институт, в 1995 году ему был присвоен статус академии, в 2013 - университета. Многопрофильный вуз готовит специалистов для всех отраслей агропромышленного комплекса. На пяти факультетах и институте университета обучается более 7 тыс. студентов по 32 программам высшего, среднего, специального, профессионального и дополнительного образования. Подготовка специалистов осуществляется на 42 кафедрах профессорско-преподавательским составом из 400 человек, в том числе 62 профессорами и докторами наук, 205 доцентами и кандидатами наук.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Байкал: экологические проблемы великого озера
Истории москвичей, попрощавшихся с пятиэтажками
Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов"
Инфографика
Автомобили Tesla
Фантастические твари и где они обитают
Итоги выборов президента США — 2016
Календарь выходных и праздничных дней 2017
Фото
3
Советский "банановоз" пополнил коллекцию музея автомобильной техники УГМК на Урале
3
Фабрика "Ангария" провела праздник мороженого
3
Открылся XI Международный фестиваль фотографии "ФОТОПАРАД в Угличе"
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Прокуратура начала проверку по факту подтопления шахты "Мир" в Якутии
2
ЦСКА сыграет с "Янг Бойз" в раунде плей-офф футбольной Лиги чемпионов
3
Стали известны возможные соперники "Краснодара" и "Зенита" по раунду плей-офф Лиги Европы
4
Авария на шахте "Мир" в Якутии. Хроника событий
5
Сыр наш: как помогли отрасли три года продуктового эмбарго
6
Минобороны Украины: военные НАТО пройдут маршем по Крещатику
7
Маккейн ответил Трампу на обвинения в адрес Конгресса в подрыве отношений США и РФ
Темы дня
Новости партнеров
Реклама