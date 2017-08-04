Ученые и студенты УрГАУ показали новейшие разработки в День поля

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 августа. /ТАСС/. Уральский аграрный госуниверситет демонстрирует свои новейшие разработки, сообщают в пресс-службе вуза. Достижения в агрономии, ветеринарии и инженерии ученые и студенты вуза показывают на Дне поля в своем учебно-опытном хозяйстве.

"На площади 280 га агрономы выращивают 70 видов овощных и 120 полевых культур, более 130 сортов картофеля, 320 наименований лекарственных растений, более 1500 плодовых деревьев и 2500 ягодных культур. Ученые и студенты университета ведут активную селекционную работу для получения новых гибридов с заданными свойствами. В числе последних разработок – ультраскороспелые для Урала гибриды подсолнуха, высокоурожайные гибриды огурца, лука и многое другое", - сообщили в вузе.

Сегодня демонстрируются комбинированные удобрения для традиционного и органического земледелия, коллекционные участки с описаниями последних научных опытов и дегустацией новых гибридов огурцов, трав и ягод, а также проводится презентация инновационных разработок в области повышения плодородия почвы. Гостей также ждет демонстрация достижений УрГАУ в области сельхозмеханизации - трактор-беспилотник и технологии для точного земледелия.

В УрГАУ сообщают, что ветеринарные специалисты представят собственный Центр реабилитации животных, покажут птичью ферму и расскажут про адаптацию новой для Урала породы травоядных свиней – "вьетнамская вислобрюхая".

УрГАУ был основан 5 февраля 1940 года как Свердловский сельскохозяйственный институт, в 1995 году ему был присвоен статус академии, в 2013 - университета. Многопрофильный вуз готовит специалистов для всех отраслей агропромышленного комплекса. На пяти факультетах и институте университета обучается более 7 тыс. студентов по 32 программам высшего, среднего, специального, профессионального и дополнительного образования. Подготовка специалистов осуществляется на 42 кафедрах профессорско-преподавательским составом из 400 человек, в том числе 62 профессорами и докторами наук, 205 доцентами и кандидатами наук.