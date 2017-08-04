Глава Челябинской области утвердил "дорожную карту" по решению проблем обманутых дольщиков

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ЧЕЛЯБИНСК, 4 июля. /ТАСС/. Губернатор Челябинской области Борис Дубровский утвердил план-график ("дорожную карту") выполнения обязательств перед дольщиками, вложившими деньги в строительство многоквартирных жилых домов в регионе. Об этом сообщают в управлении пресс-службы и информации областного правительства.
"Дорожная карта", которая защитит права нескольких тысяч южноуральских семей, стала итогом ряда совещаний, где власть детально рассматривала каждый незавершенный объект.
Документ, подписанный губернатором, предусматривает законодательные, организационные и финансовые меры с указанием сроков выполнения обязательств перед участниками долевого строительства. План регламентирует совместные действия облправительства, руководителей муниципальных образований и застройщиков.
"Ситуация с обманутыми дольщиками в области острая, но контролируемая. Определены пути выхода, прописан каждый этап. Необходимо четко придерживаться плана-графика, чтобы защитить законные права дольщиков и выполнить все обязательства перед ними", – подчеркнул Дубровский.
В "дорожную карту" включены 29 домов. На 1 июля 2017 года в регионе официально зарегистрировано 1287 обманутых дольщиков. Всего с ними было заключено 5824 договора на долевое строительство, из которых 90% приходится на ООО "Гринфлайт".