Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 05.08:
$ 60.33
€ 71.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Губернатор: ликвидация последствий пожаров в Иркутской области идет по графику

Новости партнеров
4 августа, 14:58 UTC+3

Объем средств, выделенных из регионального бюджета на оказание материальной помощи пострадавшим, составил 92,5 млн рублей

Поделиться
Материал из 1 страницы

Ликвидация последствий природных пожаров в апреле и мае 2017 года идет по графику. Об этом заявил губернатор Иркутской области Сергей Левченко по итогам совещания под руководством президента РФ Владимира Путина в поселке Танхой Республики Бурятия.

"Если говорить о принятых решениях по расселению, возведению жилья и социальных объектов, то это все в графике. Мы закончили ремонт дома в Саянске по графику до 15 июля. Затем были приняты оперативные решения по выплатам людям компенсаций за потерянное жилье и имущество. Первые пожары случились 28 апреля, уже со 2 мая были начаты выплаты", - сказал Сергей Левченко.

По его словам, объем средств, выделенных из областного бюджета на оказание материальной помощи пострадавшим, составил 92,5 млн рублей. Губернатор подчеркнул, что сейчас идет процесс выдачи свидетельств на получение денежных выплат для приобретения жилья.

"Полностью обеспечены сертификатами четыре пострадавших муниципалитета в Аларском, Зиминском, Заларинском районах и в городе Черемхово.  Особенно много внимания потребовал поселок Бубновка в Киренском районе, потому что там самое большое количество погорельцев", - пояснил Сергей Левченко.

Глава региона добавил, что федеральные власти поддержали предложение по ликвидации Бубновки и переселению жителей. "Мы заложили в бюджет Иркутской области средства на покупку жилья для этих людей, выдаются сертификаты, подписаны договора, чтобы этих людей переселить. Я думаю, что этот процесс мы в сентябре закончим", - отметил Сергей Левченко.

В конце апреля при пожаре в селе Бубновка Иркутской области сгорело 59 домов, без крова остались 292 человека, в том числе 86 детей. В других населенных пунктах региона пострадало около 100 строений.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Байкал: экологические проблемы великого озера
Истории москвичей, попрощавшихся с пятиэтажками
Авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов"
Инфографика
Автомобили Tesla
Фантастические твари и где они обитают
Итоги выборов президента США — 2016
Календарь выходных и праздничных дней 2017
Фото
3
Советский "банановоз" пополнил коллекцию музея автомобильной техники УГМК на Урале
3
Фабрика "Ангария" провела праздник мороженого
3
Открылся XI Международный фестиваль фотографии "ФОТОПАРАД в Угличе"
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
МЧС: отсутствует связь с 17 горнорабочими рудника "Мир"
2
Путин в Сибири ездил по горам на квадроцикле, сплавлялся по рекам и охотился на щуку
3
Сыр наш: как помогли отрасли три года продуктового эмбарго
4
Авария на руднике "Мир" в Якутии. Хроника событий
5
Саакашвили приехал в Польшу на годовщину Варшавского восстания
6
Маккейн ответил Трампу на обвинения в адрес Конгресса в подрыве отношений США и РФ
7
Российские военные одержали первую победу на Армейских международных игр - 2017
Темы дня
Новости партнеров
Реклама