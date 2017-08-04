Губернатор: ликвидация последствий пожаров в Иркутской области идет по графику

Ликвидация последствий природных пожаров в апреле и мае 2017 года идет по графику. Об этом заявил губернатор Иркутской области Сергей Левченко по итогам совещания под руководством президента РФ Владимира Путина в поселке Танхой Республики Бурятия.

"Если говорить о принятых решениях по расселению, возведению жилья и социальных объектов, то это все в графике. Мы закончили ремонт дома в Саянске по графику до 15 июля. Затем были приняты оперативные решения по выплатам людям компенсаций за потерянное жилье и имущество. Первые пожары случились 28 апреля, уже со 2 мая были начаты выплаты", - сказал Сергей Левченко.

По его словам, объем средств, выделенных из областного бюджета на оказание материальной помощи пострадавшим, составил 92,5 млн рублей. Губернатор подчеркнул, что сейчас идет процесс выдачи свидетельств на получение денежных выплат для приобретения жилья.

"Полностью обеспечены сертификатами четыре пострадавших муниципалитета в Аларском, Зиминском, Заларинском районах и в городе Черемхово. Особенно много внимания потребовал поселок Бубновка в Киренском районе, потому что там самое большое количество погорельцев", - пояснил Сергей Левченко.

Глава региона добавил, что федеральные власти поддержали предложение по ликвидации Бубновки и переселению жителей. "Мы заложили в бюджет Иркутской области средства на покупку жилья для этих людей, выдаются сертификаты, подписаны договора, чтобы этих людей переселить. Я думаю, что этот процесс мы в сентябре закончим", - отметил Сергей Левченко.

В конце апреля при пожаре в селе Бубновка Иркутской области сгорело 59 домов, без крова остались 292 человека, в том числе 86 детей. В других населенных пунктах региона пострадало около 100 строений.