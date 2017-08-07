ДОНСТРОЙ в июле 2017 года продал больше квартир, чем в рекордном декабре 2014 года

МОСКВА, 7 августа 2016 года. По итогам июля 2017 года компания "ДОНСТРОЙ" зафиксировала рекордные объемы продаж по сравнению с аналогичными периодами прошлых лет.

Так, за июль 2017 г. было реализовано 169 квартир и апартаментов, что превышает не только показатель июля прошлого года (112 лотов), но и результат рекордного для всего рынка недвижимости декабря 2014 года - тогда в объектах компании было продано 143 лота. С учетом реализации прочих площадей (машиномест, коммерческих и кладовых помещений), выручка от продаж по итогам июля-2017 составила 3,74 млрд рублей, при том что в предыдущие годы показатель по этому месяцу не превышал 2,29 млрд рублей.

В результате за семь месяцев 2017 года объем проданных площадей составил около 80 тыс. кв. м, а общая выручка от продаж достигла 19,45 млрд рублей. Сумма поступлений при этом составила почти 22 млрд рублей.

По словам генерального директора АО "Дон-Строй Инвест" Алены Дерябиной, "нетипично высокие для летнего периода результаты продаж частично объясняются успешным участием компании в масштабной акции Black Friday, по итогам которой мы зафиксировали выручку более 1 млрд рублей. Но и вне акции наши продажи существенно выросли. В текущих условиях огромного объема предложения и высокой конкуренции мы рассматриваем этот результат как подтверждение эффективности стратегии компании - предлагать рынку максимально широкую продуктовую линейку. Сегодня ценовой диапазон нашего предложения - от 3,95 до почти 700 млн рублей, что позволяет нам удовлетворять запросы практически любого человека, присматривающего жилье в Москве".

"ДОНСТРОЙ" присутствует во всех сегментах качественной недвижимости и предлагает объекты на любой стадии готовности в разных районах столицы. Помимо продуктового разнообразия, стратегия продаж компании нацелена на постоянную разработку инструментов покупки, которые позволяют приобрести недвижимость наиболее выгодным и удобным для клиента способом. Кроме льготных ипотечных программ со ставками менее 10% годовых, покупателям предлагаются разнообразные варианты рассрочки - как беспроцентной, так и длительной рассрочки на пять лет, специальные условия для жителей построенных объектов и постоянных покупателей. Все это помогает компании аккумулировать максимальный спрос и достигать высоких показателей продаж даже в условиях сегодняшнего высококонкурентного рынка.

"ДОНСТРОЙ" - ведущая девелоперская компания Москвы в высших сегментах жилой недвижимости. Портфель проектов компании включает 8,4 млн кв. м недвижимости. Сегодня в портфеле продаж представлено 12 объектов: пять домов в сегменте De Luxe (Smolensky De Luxe, BARRIN HOUSE, "GRAND DELUXE на Плющихе", "Кленовый DOM" и "ЖИЗНЬ на Плющихе"), три жилых комплекса класса Premium (последние корпуса ЖК "Алые Паруса", "Долина Сетунь" и "Суббота") и четыре проекта бизнес-класса: "Лосиный остров", "Соколиный форт", "Сердце Столицы" и "Символ". Строительство всех объектов осуществляется при поддержке финансового партнера - Банка ВТБ (ПАО).