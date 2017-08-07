Число регионов, поддержавших премию "Приоритет", возросло по сравнению с 2016 годом вдвое

МОСКВА, 7 августа. 29 субъектов Федерации оказали официальную поддержку национальной премии в области импортозамещения "Приоритет". Среди них: Московская, Ярославская, Тверская, Белгородская, Смоленская, Астраханская, Владимирская, Челябинская, Липецкая, Калужская, Нижегородская, Кировская, Тамбовская, Вологодская, Ростовская, Тульская, Рязанская, Калининградская, Орловская, Ивановская, Амурская, Воронежская и Архангельская области, а также Пермский край, Ставропольский край, Хабаровский край, Республика Марий-Эл, Чеченская Республика и Республика Крым.

Число регионов, поддержавших премию, выросло по сравнению с прошлым годом более, чем в два раза. И дело не только в том, региональные власти поддерживают идею импортозамещения. Дело еще и в том, что они отдают отчет и в необходимости поощрения тех, кто встал на этот нелегкий путь. "Мы отметили, что импортозамещающих предприятий стало гораздо больше. Уже можно оценивать результаты и награждать лучших", - прокомментировал ситуацию представитель правительства Воронежской области.

Региональные правительства активно информируют предприятия и компании о приеме заявок на соискание звания лауреата премии "Приоритет-2017". В результате растет понимание того, что участие в конкурсных мероприятиях премии - залог того, что импортозамещающие компании становятся известными на федеральном уровне, путь к потребителю становится короче, поддержка государственных органов - осязаемой. Номинанты и лауреаты премии получают в свое распоряжение мощный маркетинговый инструмент.

И это понятно, ведь премия "Приоритет" - первая и единственная награда лидерам импортозамещения в нашей стране, имеющая федеральный масштаб. В прошлом году участие в ней приняли компании из 45 регионов РФ, а также стран СНГ. Было подано 385 заявок на участие в премии от 296 компаний, представляющих более 29 отраслей экономики. В этом году ожидается порядка 450 участников.

Все больше импортозамещающих предприятий из регионов принимают участие в премии. И это актуальная тенденция. "Мы благодарим региональные власти за помощь и поддержку, - сказал В. Расницын, председатель оргкомитета национальной премии "Приоритет-2017". - Очень важно, что импортозамещение стало общенациональной задачей, решение которой может быть осуществлено только общими усилиями".

Участниками премии "Приоритет-2017" могут стать компании и организации любой формы собственности и организационной структуры – как крупные корпорации, так средние и малые предприятия. Подать заявку можно на официальном сайте премии http://prioritetaward.ru/participate.

О премии

Премия "ПРИОРИТЕТ" - это ежегодный конкурс, организованный для поддержки и поощрения производителей в сфере конкурентного замещения товаров и услуг. Конкурс проходит при поддержке профильных министерств и ведомств России – Минпромторга, Минсельхоза, Минэнерго, Минкомсвязи, а также общественных организаций РСПП, ТПП РФ, "Деловая Россия" и ФАС России.

"ПРИОРИТЕТ" - первая и единственная на сегодня в России авторитетная в профессиональном сообществе, массовая и брендированная награда лучшим предприятиям страны, достигшим наибольших успехов в области импортозамещения. Ожидается, что в 2017 году в премии примет участие больше 450 компаний. Проведение в прошлом году премии в области импортозамещения "Приоритет-2016" собрало 296 участников из 45 регионов страны в 29 основных номинациях.

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