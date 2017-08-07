ГК "Фармконтракт" открыла проектный офис в Санкт-Петербурге

С августа 2017 года в Санкт-Петербурге начал работать проектный офис ведущего химико-фармацевтического холдинга России ГК "Фармконтракт". Появление собственного проектного офиса в структуре холдинга, специализирующегося на создании предприятий "под ключ" от идеи до выпуска первой серии продукта, было делом времени. "С 2014 года "Фармконтракт" стала единственной компанией на российском рынке, предоставляющей весь комплекс услуг по организации фармпроизводства: помимо традиционной дистрибьюции высокотехнологичного оборудования с сопутствующим комплексом услуг по пусконаладочным и сервисным работам мы стали предоставлять нашим партнерам клиентский сервис по преобразованию их идей в полноценное функционирующее производство любой сложности как в области готовых лекарственных форм, так и в сфере синтеза активных фармацевтических ингредиентов и биотехнологического синтеза. То есть в портфеле наших продуктов появились услуги по проектированию и сопровождению проектных работ, строительно-монтажные работы, инжиниринг и комплекс чистых помещений, работы по генеральному подряду, - напомнил президент ГК "Фармконтракт" Сергей Быковский. - Сразу мы работали в партнерстве с профессиональными инжиниринговыми компаниями, которые на разных этапах присоединялись к структуре холдинга. Но опыт показал, что гораздо эффективнее иметь собственный проектный отдел, который мы и создали. Более того, с каждым годом мы расширяем отрасли присутствия: это не только фармацевтика, но агрохимия, нефтехимия, пищевая промышленность, биотехнологии и другие".

Обособленное подразделение займется разработкой технологических разделов проектной документации, будет проводить анализ технического задания на проектирование или полностью готовить его по информации заказчика. "У большинства инвесторов отсутствует понимание реальной стоимости проекта вследствие отсутствия элементарного перевода имеющейся информации на язык инженерных возможностей. Например, заказчик знает, какие лекарственные формы он хочет выпускать или какую продукцию животного происхождения производить и какие показатели качества ему потребуется подтверждать, но крайне редко у него есть понимание, на каком оборудовании и в какой обвязке должны выполняться все технологические этапы, о классах защиты оборудования и помещений, санитарно-защитных зонах и т.д. Поэтому наши проектировщики и инженеры-технологи перед началом работ всегда максимально совместно прорабатывают техническое задание с заказчиком", - пояснил Сергей Быковский.

Поскольку каждый этап проектирования сопровождается получением квалификационных документов для подтверждения соответствия принятых проектных решений требованиям GMP, GLP, ГОСТ и иных нормативных документов, в проектный офис набирали высококвалифицированных специалистов, за плечами которых знания всех особенностей выполнения работ по этим стандартам и опыт защиты проектных решений перед заказчиком и в экспертизе на соответствие требованиям надлежащей производственной практики и иных стандартов. Как отметили в ГК "Фармконтракт", в компетенции проектного офиса будут и вопросы подбора и расчета технологического оборудования для различных производственных задач, подготовка заданий по смежным разделам и другие традиционные для инжиниринговых компаний обязанности: концептуальное проектирование и проектирование на стадиях П (проект) и Р (рабочая документация), DQ квалификация проектной документации, весь комплекс работ по инженерным системам и комплексам чистых помещений, а также по созданию современных складских комплексов.

Если посмотреть на кадровый состав проектного офиса ГК "Фармконтракт", то тут можно увидеть специалистов, перешедших из некогда успешных инжиниринговых компаний Санкт-Петербурга, сфера интересов которых базировалась в моно-бизнесе. Как показала практика, сегодня многие инжиниринговые структуры испытывают серьезные затруднения, не имея возможности перераспределить финансовые риски на другие направления. Например, как отметило руководство ГК "Фармконтракт", нынешнее положение компании, которая обеспечивает фактически 90% покрытие всех поставок технологического и аналитического оборудования для фармзаводов, предприятий химической отрасли и пищевой промышленности, позволяет предложить заказчикам и давним партнерам холдинга услуги проектирования на безвозмездной основе. "Это своего рода программа лояльности для наших партнеров, с которыми мы сотрудничаем более пяти лет и которые, как и мы, стремятся к развитию - расширению своих производственных площадок, созданию площадей для предоставления контрактных услуг", - пояснил решение Сергей Быковский. Пожалуй, такая программа лояльности, о которой заявил холдинг, может рассматриваться еще и как антикризисная мера, позволяющая компаниям, планирующим создание новых производственных участков или реконструкцию морально устаревших объектов, активно эксплуатирующихся еще с советских времен, уложиться в бюджет, сократив затраты на проектные работы.