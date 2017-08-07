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В Югре отметят Международный день коренных малочисленных народов

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7 августа, 13:44 UTC+3

Регион профинансирует госпрограмму развития коренных малочисленных народов Севера за пять лет более чем на 444 млн рублей

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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 7 августа. /ТАСС/. Международный день коренных народов мира отметят в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре. Как сообщают в департаменте общественных и внешних связей, в течение недели с 9 августа в регионе пройдут массовые народные гуляния с песнями и танцами, концертами, акциями, угощениями и подарками, праздничными фейерверками.

Ранее губернатор Наталья Комарова отмечала, что для Югры это особенная дата. "Вся наша самобытность, многие из наших успехов в социально-экономическом развитии связаны с базисом, который создают и развивают коренные народы в содружестве с другими народами, населяющими территорию региона", - сказала она.

Международный день коренных народов мира отмечается ежегодно 9 августа. Он был учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 1994 году по итогам резолюции № 49/214 от 23 декабря, которая постановила, что в течение Международного десятилетия коренных народов мира праздник будет отмечаться ежегодно 9 августа, в день первого заседания Рабочей группы по коренному населению.

Справка

Государственная программа "Социально-экономическое развитие коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2016-2020 годы" предусматривает активное вовлечение коренных малочисленных народов в мероприятия, направленные на развитие традиционной культуры, родного языка, национального спорта и финно-угорских связей, сохранение культурного наследия коренных малочисленных народов. Целевые показатели госпрограммы предусматривают увеличение числа таких граждан более чем на 14% к 2020 году - с 3721 до 4250 человек. 

Общее финансирование госпрограммы за пять лет составит более 453 млн рублей, из них доля бюджета автономного округа превышает 98% (более 444 млн рублей).

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