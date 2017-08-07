Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 08.08:
$ 60.06
€ 70.84
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Пермэнерго" направило в первом полугодии на ремонтную программу 309 млн рублей

Новости партнеров
7 августа, 14:18 UTC+3

По физическим показателям план полугодия перевыполнен на 5%

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 августа. /ТАСС/. Филиал ОАО "МРСК Урала" - "Пермэнерго" направил в первом полугодии 2017 года на ремонтную программу 309 млн рублей. Об этом сообщили в департаменте по связям с общественностью МРСК Урала. 

"Осуществлен капремонт девяти подстанций 35-110 кВ, расположенных в Перми, Краснокамском, Пермском, Еловском и Березовском муниципальном районах Пермского края", - сказано в сообщении. Также отремонтировано 298 трансформаторных подстанций и распределительных пунктов, почти 1500 км линий электропередачи 0,4-110 кВ. 

В рамках деятельности по расчистке просек воздушных линий электропередачи были выполнены работы на площади почти 2400 га.

"Успешное выполнение ремонтной программы призвано обеспечить высокую степень готовности электросетевого комплекса региона к предстоящему осенне-зимнему периоду 2017-2018 гг", - сообщают в МРСК.

Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала (ОАО "МРСК Урала") основана в феврале 2005 года. В состав компании входят три филиала - "Свердловэнерго", "Челябэнерго" и "Пермэнерго", а также дочернее предприятие – АО "Екатеринбургская электросетевая компания". Основной поставщик услуг по транспорту электроэнергии и технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям на территории Свердловской, Челябинской областей и Пермского края. Осуществляет передачу электроэнергии по электрическим сетям напряжением 110 кВ - 0,4 кВ и технологическое присоединение потребителей к электросетям. 

На сегодня к электрическим сетям "МРСК Урала" присоединено более 1,6 млн потребителей, в том числе 30 тыс. промышленных предприятий Уральского региона. В зоне ответственности находится более 150 тыс. км кабельных и воздушных линий электропередачи, 36,3 тыс. подстанций с общей установленной мощностью более 52 тыс. МВА.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: селфи понтифика, омуль президента и день десантника
Спецпроект “Золотое кольцо”. Касимов
Истории москвичей, попрощавшихся с пятиэтажками
Инфографика
Календарь выходных и праздничных дней 2017
Итоги выборов президента США — 2016
Фантастические твари и где они обитают
Автомобили Tesla
Фото
3
Советский "банановоз" пополнил коллекцию музея автомобильной техники УГМК на Урале
3
Фабрика "Ангария" провела праздник мороженого
3
Открылся XI Международный фестиваль фотографии "ФОТОПАРАД в Угличе"
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Лунное затмение. Досье
2
СМИ: конфиденциальная переписка финской полиции о визите Путина попала к гражданскому лицу
3
СК возбудил уголовное дело о подтоплении на руднике "Мир" в Якутии
4
Рябков: Трамп проводит более жесткий внешнеполитический курс, чем его предшественник
5
Американская контрразведка считает, что закрытие дипломатических дач нанесло урон РФ
6
Евросоюз предложил РФ перенести переговоры по транзиту газа через Украину на октябрь
7
МИД Польши: Варшава готова покупать газ у Москвы только по конкурентной цене
Темы дня
Новости партнеров
Реклама