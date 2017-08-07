Завершился международный фестиваль "ФОТОПАРАД в Угличе"

МОСКВА, 7 августа. Завершился XI Международный фестиваль фотографии "ФОТОПАРАД в Угличе". В мероприятии приняли участие более 700 участников, мастеров и гостей из более чем 50 городов России и зарубежья. За пять дней программы в Угличе прошло более 100 мероприятий, показано 16 фотовыставок, состоялось свыше 70 лекций и мастер-классов от известных фотографов и кураторов, в том числе многократного победителя WordPressPhoto Владимира Вяткина, классика петербуржской школы фотографии Александра Китаева, документального фотографа из Великобритании Марка Невилла, директора фотоагенства SALT IMAGES Анна Зекрия и других.

Отдельную программу в рамках фестиваля впервые представил генеральный партнер фестиваля компания Olympus. Для участников были проведены теоретические лекции и практические воркшопы по репортажной, студийной и макро-фотографии: победителя WordPressPhoto 2016 года Владимира Песни, известного макро-фотографа Ирины Козорог и других. Прошло несколько выездных мастер-классов с известным фэшн-фотографом, амбассадором компании Manfrotto Олегом Зотовым. С грандиозным успехом прошла лекция единственного русского фотографа в агентстве Magnum Георгия Пинхасова – большой зал Дома кино "Россия" был полностью заполнен, автор общался с участниками более четырех часов.

В рамках фестиваля были впервые проведены новые форматы мероприятий: Инстамит Olympus (#olympus_instameet), зоны студийной и макро фотографии и "Фотосушка", которая прошла при поддержке компании Lenspen.

В рамках мастер-классов участники снимали вместе с мастерами на улицах города и выезжали в соседние деревни, делали книгу об Угличе из архивных газет и фотографий, изучали фотографические технологии аналоговой фотографии, учились писать тексты к собственным проектам и создавать мультимедийные фотопроекты.

В субботу 5 августа состоялось одно из самых важных событий фестиваля – портфолио-ревю, которое проходит при поддержке Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина. Это просмотр работ участников фестиваля мастерами, кураторами и фоторедакторами. В этом году среди экспертов выступили руководитель редакции фотоинформации ТАСС Константин Лейфер, руководитель медиаслужбы управления внутрикорпоративных коммуникаций ПАО "Газпром нефть" Виктория Виатрис, фоторедактор Lenta.ru Ольга Скворцова, фоторедактор Russia Beyond The Headlines Анастасия Карагодина, основатель и руководитель интернет-ресурса Photographer.ru Андрей Безукладников, и другие. Лучшим автором портфолио в этом году стала Анастасия Сушинская. В следующем году она сможет представить на XII фестивале "ФОТОПАРАД в Угличе" свою выставку.

В дни фестиваля прошли блиц-конкурсы, посвященные городу Угличу. Блиц-конкурс "Прелесть старого забора" был посвящен красоте исторического облика города. Всего по итогам фестиваля было вручено более 60 призов и дипломов победителям различных конкурсов и мастер-классов. Среди призов были штативы и рюкзаки Manfrotto, комплекты для чистки оптики Lenspen, объектив Tamron.

На церемонии закрытия фестиваля были объявлены победители конкурса "Точка на карте. Память места". Гран при конкурса получил – Олег Пономарев, г. Санкт-Петербург, с проектом "Мари", посвященному финно-угорскому народу. Призом для победителя стала фотокамера фотоаппарат Olympus OM-D E-M10 Mark II Pancake Zoom Kit.

На закрытии организаторы объявили о том, что уже этой осенью в Угличе пройдет образовательная программа для студентов и школьников в рамках "ФОТОПАРАДА".

Следующий, XII фестиваль "ФОТОПАРАД в Угличе" пройдет со 1 по 5 августа 2018 года. По традиции, формировать программу фестиваля будут сразу несколько независимых кураторов – их имена будут объявлены уже в декабре и тогда же начнется прием заявок на участие в фестивале. В феврале 2018 года начнется прием фотографий на конкурс "Точка на карте", финалисты которого будут показаны на итоговой выставке в августе 2018 года.

Международный фестиваль фотографии "ФОТОПАРАД в Угличе" в 2018 году пройдет с 1 по 5 августа. Генеральный партнер фестиваля – компания Olympus. Цель фестиваля – создание площадки, объединяющей любителей и профессионалов в области фотоискусства и фотожурналистики, дающей возможность заявить о себе молодым талантам. Каждый год в программе фестиваля: лекции, творческие встречи; мастер-классы, семинары, портфолио-ревю; выставки российских и зарубежных фотографов, итоговая экспозиция работ финалистов и церемония награждения победителей конкурса "Точка на карте. Малые города".

Генеральный информационный партнер фестиваля – агентство ТАСС. Информационные партнеры фестиваля: информационное агентство Regnum, информационное агентство Infox.ru, новостные интернет-издания Lenta.ru, RussiaBeyondtheHeadlines, Strana.ru, Colta.ru, интернет-портал Вести.Travel, газета Theartnewspaper, интернет-портал Это Кавказ. Профильные информационные издания: портал Photographer.ru, журналы, Foto&Video, "Искусство", интернет-издания www.znyata.com, www.prophotos.ru, www.photar.ru, www.photocasa.ru, www.dronography.ru.