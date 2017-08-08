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В Ульяновске призывали к миру и запускали бумажных птиц в небо

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8 августа, 10:16 UTC+3

В городе прошла акция против вооруженных конфликтов

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Более 40 человек приняли участие в акции "Ради жизни на земле" в знак протеста против всех вооруженных конфликтов в День памяти жертв атомной бомбардировки Хиросимы. Акция прошла 6 августа на площадке перед Дворцом книги.

В этот день ульяновцы вспомнили события 6 августа 1945 года, историю японской девочки Садако Сасаки и легенду о тысяче журавлей. Для посетителей работали книжные экспозиции, где были представлены различные издания из фонда Дворца книги, раскрывающие подробности трагических событий. 

Призыв к мирному сосуществованию звучал в песнях, исполненных лауреатом Международных конкурсов Денисом Володиным, и стихотворениях разных поэтов, зачитанных лауреатом Областной поэтической премии имени Николая Благова – Александром Дашко. 

Под руководством организатора первой школы оригами в Ульяновской области Майи Лимаренко из Димитровграда состоялся мастер-класс "Журавлик Мира". Участники акции смастерили бумажных журавликов и, прикрепив их к воздушным шарикам, со словами "Ради жизни на Земле" запустили в небо стаю белых бумажных птиц в знак протеста против всех военных действий на нашей планете. 

Затем все желающие смотрели документальный фильм Сергея Мингажева и Алексея Пичко "Хиросима и Нагасаки. Жертвоприношение" в Информационном центре по атомной энергии города Ульяновска. 

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