В Ульяновске призывали к миру и запускали бумажных птиц в небо

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Более 40 человек приняли участие в акции "Ради жизни на земле" в знак протеста против всех вооруженных конфликтов в День памяти жертв атомной бомбардировки Хиросимы. Акция прошла 6 августа на площадке перед Дворцом книги.
В этот день ульяновцы вспомнили события 6 августа 1945 года, историю японской девочки Садако Сасаки и легенду о тысяче журавлей. Для посетителей работали книжные экспозиции, где были представлены различные издания из фонда Дворца книги, раскрывающие подробности трагических событий.
Призыв к мирному сосуществованию звучал в песнях, исполненных лауреатом Международных конкурсов Денисом Володиным, и стихотворениях разных поэтов, зачитанных лауреатом Областной поэтической премии имени Николая Благова – Александром Дашко.
Под руководством организатора первой школы оригами в Ульяновской области Майи Лимаренко из Димитровграда состоялся мастер-класс "Журавлик Мира". Участники акции смастерили бумажных журавликов и, прикрепив их к воздушным шарикам, со словами "Ради жизни на Земле" запустили в небо стаю белых бумажных птиц в знак протеста против всех военных действий на нашей планете.
Затем все желающие смотрели документальный фильм Сергея Мингажева и Алексея Пичко "Хиросима и Нагасаки. Жертвоприношение" в Информационном центре по атомной энергии города Ульяновска.