"Галс-Девелопмент" представит историю достижений советской науки на фасадах "Искра-Парк"

Компания "Галс-Девелопмент" представит историю великих достижений советской науки и техники в архитектурном облике городского квартала премиум-класса "Искра-Парк". Для каждой из десяти секций здания "Студия Артемия Лебедева" разработала уникальный авторский рисунок-паттерн, отражающий достижения СССР в период 30-60-х годов XX века в таких отраслях, как авиастроение, космическая индустрия, нефтяная и атомная промышленность, машиностроение, энергетика, судостроение, транспорт, сельское хозяйство и строительство. На внутренних и внешних фасадах будет размещено около 3 тыс. декоративных элементов-решеток, выполненных в технике художественной ковки по металлу. Площадь декоративных элементов составит 7 тыс. кв. метров, общая площадь фасадов квартала "Искра-Парк" – 38 тыс. кв. м.

"Середина XX века ознаменована чередой великих достижений нашей страны во всех областях науки и техники, которыми мы по праву гордимся. Фасады городского квартала "Искра-Парк", расположенного в знаковом для советской эпохи районе, являют собой настоящий учебник истории под открытым небом – собрание самых ярких научных открытий и технических свершений прошлого столетия, которые мы увековечили для будущих поколений", – комментирует Сергей Калинин, президент "Галс-Девелопмент".

"Панели с индустриальными орнаментами украсят фасады комплекса и превратят "Искра-Парк" в архитектурную достопримечательность", – сказал Артемий Лебедев, дизайнер.

Кованые декоративные элементы на фасадах здания городского квартала "Искра-Парк" имеют лаконичный и выразительный рисунок, в котором прослеживается принадлежность к той или иной научно-технической сфере, в которой прославилась Россия в прошлом столетии.

Рисунок на фасаде каждой из секций посвящен отдельной отрасли. Рисунок секции №2 иллюстрирует достижения нашей страны в атомной промышленности и посвящен открытию первой в мире атомной электростанции в г. Обнинск в 1954 году.

Создавая рисунок на фасаде секции №4 "Транспорт", авторы вдохновлялись передовым опытом СССР в развитии железнодорожного транспорта и путей сообщения. Рисунок на фасаде секции №5 "Строительство" посвящен "Дому Мельникова" – известному памятнику архитектуры советского авангарда. Паттерн "Авиастроение" рассказывает о первом советском реактивном пассажирском самолёте "Ту-104". Декоративный элемент - решетка секции №8 "Судостроение" - отдает дань запуску первого в мире атомного ледокола "Ленин". Рисунок секции №10 - повесть о достижениях нашей страны в космической отрасли. Основной темой композиции стал первый полет в космос, совершенный советским летчиком-космонавтом Юрием Гагариным на корабле "Восток".

МФК "Искра-Парк" - это квартал премиум-класса площадью 2,8 га, расположенный на Ленинградском проспекте. Архитектурный проект бюро SPEECH. Комплекс состоит из офисного здания и корпуса с апартаментами, состоящим из 10 секций переменной этажности. В проекте представлено 772 апартамента площадью от 37 до 130 кв. метров. Сдача комплекса в эксплуатацию запланирована на III квартал 2018 года.

Более подробную информацию о проекте можно получить на сайте: www.iskra-park.ru.