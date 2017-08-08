В Липецкой области убран первый миллион тонн зерновых

Аграрии Липецкой области убрали первый миллион тонн зерновых. Об этом объявили в управлении сельского хозяйства региона. "Обмолочено свыше 200 тыс. га площадей, средняя урожайность составляет 48 центнеров с гектара, что превышает прошлогодние показатели", - говорится в сообщении.

В прошлом году Липецкая область собрала свыше 3,1 млн тонн зерновых.

По данным управления сельского хозяйства области, сейчас на полях работают 1639 собственных зерноуборочных комбайнов. Еще около 300 единиц техники предоставили соседние регионы.

Из-за плохой погоды уборочная страда в этом году началась позднее обычного, и времени на уборку зерна осталось меньше. Ход уборочной находится под личным контролем главы региона Олега Королева. "Наши труженики всегда добивались высокого урожая, полностью обеспечивая область продовольственным зерном", - приводит пресс-служба слова Олега Королева.