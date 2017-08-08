В Югре менее 1% дольщиков пострадали от застройщиков

ТАСС, 7 августа. В Ханты-Мансийском автономном округе - Югре менее 1% дольщиков пострадали от действий или бездействия застройщиков, рассказали ТАСС в департаменте общественных и внешних связей региона. Это один из лучших показателей в стране – Югра в "антирейтинге" регионов, где затронуты интересы участников долевого строительства, занимает в России предпоследнее место. Самое большое число пострадавших - в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Самарской, Омской, Новосибирской областях, Краснодарском крае, отмечают в федеральном Минстрое.

Власти регионов ищут рецепт борьбы с долгостроями

У восточного соседа Югры, Новосибирской области, один из самых тревожных уровней напряженности проблемы в России. По словам полномочного представителя президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло, здесь - наибольшее число обманутых дольщиков в СФО (около 1,3 тыс. - прим. ТАСС). Но при этом нигде больше не было введено столько проблемных объектов: в 2015 году - 23, в 2016 - 16, в этом также планируется ввести 16 домов. "При этом дольщики остаются в реестре до заселения", - добавил полпред.

Сегодня в регионах СФО зарегистрировано 124 проблемных объекта, по которым заключено более 9 тыс. договоров долевого участия. В реестрах пострадавших от действий недобросовестных застройщиков числится 2,7 тыс. дольщиков.

По словам сибирского полпреда, органы местного самоуправления в СФО должны пересмотреть реестры обманутых дольщиков, чтобы работать не на показатель, а на результат: оставлять их в статусе вплоть до заселения в квартиры, а не исключать сразу после заключения договора с ЖСК. "В некоторых регионах дольщики исключаются из реестра после заселения в достроенное жилье, в других - сразу после заключения договоров с ЖСК (жилищно-строительный кооператив, организуется дольщиками для завершения строительства - прим. ТАСС). Второе - это работа на показатели, а мы должны работать на результат. Реестр обманутых дольщиков надо пересмотреть и посмотреть причину: если это договор с ЖСК - они должны числиться в реестре", - сказал Меняйло.

Как сообщал ранее ТАСС, глава Башкирии Рустэм Хамитов выступил с предложением запретить в России долевое строительство. По его мнению, застройщики должны строить дома на заемные в банках средства, а затем продавать жилье покупателям. Такой способ, считает глава республики, выведет граждан из зоны риска.

Мэр Красноярска Эдхам Акбулатов сообщил ТАСС, что поддерживает идею запрета, но при этом нужно понимать, как это скажется на ценах. Ведь процентные ставки по кредитам, которые привлекут застройщики, будут заложены в цену квадратного метра. Поэтому государство должно сократить сроки пользования заемными средствами (чтобы не затягивать сроки строительства - прим. ТАСС), а сами процентные ставки должны быть откорректированы, уверен он.

Как сообщал ранее ТАСС председатель комитета по финансовому рынку Госдумы, президент Ассоциации региональных банков России Анатолий Аксаков, для решения жилищных вопросов обманутых дольщиков необходимо 370 млрд рублей. Он отметил, что "таких денег в бюджете страны нет". Поэтому, по его мнению, "ответственность за судьбу обманутых дольщиков должны наряду со строительными организациями нести и губернаторы регионов, которые позволили строителям так вести себя с гражданами".

Механизмы разрешения ситуации

Власти регионов используют различные механизмы для решения проблем дольщиков. Например, в Якутии сумма компенсации из бюджета дольщикам, которые признаны таковыми в судебном порядке, в этом году составит 50 млн рублей. Как пояснила ранее ТАСС министр архитектуры и строительного комплекса республики Вера Кузакова, в реестре обманутых дольщиков Якутии на данный момент 243 человека, доверивших свои средства шести недобросовестным застройщикам.

По словам Геннадия Черных, генерального директора компании Prinzip, которая 12 лет работает на строительном рынке Екатеринбурга, и достраивала жилье обманутых дольщиков, решение проблем пострадавших от застройщиков за счет бюджетов различных уровней является порочной практикой. Поэтому необходимы страхование и компенсационный фонд. "Получается, что мы пытаемся потушить огонь бензином. Потому что некоторые компании делают на этом бизнес - взяли и создали проблему обманутых дольщиков, так как власть все равно эту проблему решит. А у власти пока нет инструментов, и она вынуждена направлять деньги на решение проблемы обманутых дольщиков, которые могли быть направлены на социальные программы", - пояснил Черных.

Генеральный директор краснодарской консалтинговой компании Macon Realty Group Илья Володько оценил возможный эффект от создания компенсационного фонда как "микроскопический". "Если мы просто говорим исключительно про эти нормы, я боюсь, существенного влияния на количество обманутых дольщиков не даст. Это может повлиять на рынок, объемы новых проектов снизятся, и из-за этого может в процентном соотношении уменьшиться количество проблемных объектов, но чтобы это глобально помогло решить проблему", - отметил он.

Опыт Ханты-Мансийского автономного округа

В Югре совершенно особая ситуация, полагают эксперты. Еще семь лет назад, когда в России появились первые признаки проблемы обманутых дольщикова, в регионе ей не дали разрастись до масштабов, потребовавших особого внимания президента РФ. Об этом ТАСС рассказал в предыдущей публикации.

По словам заместителя губернатора Югры Дмитрия Шаповала, каждый объект незавершенного строительства в регионе должен быть принят по справедливой стоимости. "Остальные требования – к конкурсному управляющему или компании, которая банкротится. Далее – искать инвестора для завершения строительства. Мы поставили задачу: все 5 017 действующих договоров на долевое строительство в Югре мы должны довести до конца, хоть они и не являются проблемными", - сказал он.