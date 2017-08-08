В Москве состоится первый IT-забег

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16 сентября в Москве, в парке Серебряный бор впервые пройдет IT-забег. В рамках РИФ+КИБ 2016 и РИФ+КИБ 2017 состоялись старты на 2,5 и 5 километров.
Ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК) совместно с компанией aNews решила организовать и осенний старт, который в будущем станет постоянным для всех, кто любит бегать, для тех, кто выступает за здоровый образ жизни и, конечно же, причастен к развитию технологий в России и мире.
Партнерами мероприятия стали Департамент спорта и туризма города Москвы, ГПБУ "Мосприрода". Мероприятие проходит в рамках Года экологии в России.
В забеге примут участие и покажут свои лучшие результаты представители крупнейших интернет-компаний, общественных организаций, профильных ассоциаций, представители органов государственной власти.
Участники пробегут дистанции в 3 и 5 км, а подрастающее поколение сможет принять участие в специальном детском забеге в 1 км.
Сегодня спорт и здоровый образ жизни – это залог нашего будущего. Интернет-индустрия и технологические компании уже давно подхватили тренд на спорт в своих организациях. Покажи, на что ты способен, и стань победителем забега. Или просто отлично проведи время на пробежке с друзьями и коллегами, будущими партнерами и клиентами.