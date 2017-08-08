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В Поморье до конца года благоустроят 180 дворов и 12 парков

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8 августа, 16:53 UTC+3

Мероприятия по благоустройству пройдут в рамках реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды"

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В Архангельской области до конца 2017 года будут благоустроены 180 дворовых и 50 общественных территорий, а также 12 парковых зон. Об этом было объявлено на оперативном совещании в правительстве региона, которое было посвящено участию Поморья в федеральном проекте по благоустройству домов, парков и общественных территорий.

"Общая сметная стоимость запланированных работ составляет более 200 млн рублей", - говорится в сообщении пресс-службы областной администрации.   

Приоритетный проект "Формирование комфортной городской среды" затронет Архангельск, Новодвинск, Онежский и Устьянский районы. За ходом его реализации следит губернатор Игорь Орлов. По словам главы региона, процесс проведения аукционов и заключения контрактов затянулся, но в целом муниципалитеты Поморья активно включились в работы по благоустройству. 

Глава региона дал поручение министерству ТЭК и ЖКХ в ближайшее время организовать отдельное совещание с участием губернатора, правительства области и глав муниципальных образований для оценки ситуации по всем направлениям.

По мнению Игоря Орлова, главы муниципалитетов обязаны максимально использовать уникальный шанс, предоставляемый приоритетным проектом по благоустройству. От активности местных властей, их последовательного исполнения мероприятий зависит не только оценка их работы региональной и федеральной властью, но и жителями территорий.

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