Программы по защите прав потребителей появятся в Мурманской области

Региональная программа по защите прав потребителей и соответствующий координационный орган появятся в Мурманской области. Такое распоряжение дала губернатор области Марина Ковтун на совещании в правительстве региона.

"Очевидно, что необходимость таких мер назрела. Только по итогам 2016 года в адрес Роспотребнадзора по Мурманской области поступило более 3 тыс. обращений", - сказала Ковтун.

Губернатор отметила, что проблемы концентрируются в таких сферах, как жилищно-коммунальное хозяйство, медицина, транспорт, торговля, банковский сектор, туризм.

В свою очередь первый заместитель министра экономического развития Мурманской области Алла Шпак сообщила, что жалобы от населения относятся к сфере деятельности 19 ведомств. Все эти ведомства должны присоединиться к разработке программы, добавила она.

Положительным примером деятельности в области защиты прав потребителей может быть работа властей в городе Оленегорске. Там обращения граждан не только рассматриваются, но и направляются в надзорные органы, с которыми налажен тесный контакт. Также новый городской проект - «Управление городского хозяйства» - договаривается с многофункциональным центром о том, чтобы обращения о нарушении потребительских прав можно было подавать на его рассмотрение.

В апреле Госсовет РФ поручил регионам разработать программы в области защиты потребительских прав и создать соответствующие координационные органы.