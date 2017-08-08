Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 09.08:
$ 59.99
€ 70.84
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Иркутская область в 2018 г. дополнительно выделит средства на летный отдых детей-инвалидов

Новости партнеров
8 августа, 17:34 UTC+3

За июнь и июль 2017 года в летних лагерях региона отдохнули около 2 тыс. детей-инвалидов и 580 детей с ограниченными возможностями здоровья

Поделиться
Материал из 1 страницы

В Иркутской области в 2018 году будут дополнительно выделены средства на развитие летних лагерей и смен для реабилитации детей-инвалидов. Об этом заявил губернатор Иркутской области Сергей Левченко в ходе посещения детского оздоровительного лагеря "Мандархан" в Ольхонском районе.

Сергей Левченко осмотрел территорию лагеря, где сейчас отдыхают 36 детей-инвалидов. Губернатор отметил, что "Мандархан" будут развивать и реконструировать, чтобы увеличить число отдыхающих до 100 человек в смену. Будут заменены старые деревянные корпуса, чтобы сделать пребывание детей и родителей максимально комфортным.

"Этот лагерь – небольшая толика среди учреждений, принимающих детей-инвалидов на летний отдых. Я даю поручение разработать подобные специализированные смены и в учреждениях в северных территориях Иркутской области, будем развивать это направление. Финансирование на эти цели будет заложено в региональный бюджет в ближайшее время, чтобы на следующий строительный сезон начинать необходимые работы", - сказал Сергей Левченко.

По данным министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области на 1 августа 2017 года в оздоровительных лагерях региона уже отдохнули около 2 тыс. детей-инвалидов, 580 детей с ограниченными возможностями здоровья и 5,6 тыс. детей из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: селфи понтифика, омуль президента и день десантника
Спецпроект “Золотое кольцо”. Касимов
Истории москвичей, попрощавшихся с пятиэтажками
Инфографика
Автомобили Tesla
Фантастические твари и где они обитают
Итоги выборов президента США — 2016
Календарь выходных и праздничных дней 2017
Фото
3
Советский "банановоз" пополнил коллекцию музея автомобильной техники УГМК на Урале
3
Фабрика "Ангария" провела праздник мороженого
3
Открылся XI Международный фестиваль фотографии "ФОТОПАРАД в Угличе"
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Власти выделят 257 млрд рублей на очистку Волги
2
Пожар на складе в центре Москвы потушен
3
От жары до заморозков: погода в России продолжает устраивать сюрпризы
4
Футболист "Атлетико" Краневиттер перешел в "Зенит"
5
Минимальные зарплаты в самой богатой и самой бедной странах ЕС различаются в 9 раз
6
Путин заявил, что РФ гарантирует безопасность Абхазии и ее независимость
7
Сечин выступит свидетелем в суде по делу Улюкаева
Темы дня
Новости партнеров
Реклама