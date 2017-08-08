Иркутская область в 2018 г. дополнительно выделит средства на летный отдых детей-инвалидов

В Иркутской области в 2018 году будут дополнительно выделены средства на развитие летних лагерей и смен для реабилитации детей-инвалидов. Об этом заявил губернатор Иркутской области Сергей Левченко в ходе посещения детского оздоровительного лагеря "Мандархан" в Ольхонском районе.

Сергей Левченко осмотрел территорию лагеря, где сейчас отдыхают 36 детей-инвалидов. Губернатор отметил, что "Мандархан" будут развивать и реконструировать, чтобы увеличить число отдыхающих до 100 человек в смену. Будут заменены старые деревянные корпуса, чтобы сделать пребывание детей и родителей максимально комфортным.

"Этот лагерь – небольшая толика среди учреждений, принимающих детей-инвалидов на летний отдых. Я даю поручение разработать подобные специализированные смены и в учреждениях в северных территориях Иркутской области, будем развивать это направление. Финансирование на эти цели будет заложено в региональный бюджет в ближайшее время, чтобы на следующий строительный сезон начинать необходимые работы", - сказал Сергей Левченко.

По данным министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области на 1 августа 2017 года в оздоровительных лагерях региона уже отдохнули около 2 тыс. детей-инвалидов, 580 детей с ограниченными возможностями здоровья и 5,6 тыс. детей из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.