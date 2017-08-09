УГМК ввела новую печь для выплавки золота в слитки

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 сентября. /ТАСС/. Индукционная установка с высоким КПД для выплавки золота в слитки введена в эксплуатацию в аффинажном отделении химико-металлургического цеха АО "Уралэлектромедь" (предприятие металлургического комплекса УГМК). Об этом сообщают сегодня в пресс-службе Уральской горно-металлургической компании. Стоимость оборудования - 2,8 млн рублей.

По словам заместителя начальника цеха Романа Воинкова, установка "Параллель ИПТ-25-10" отечественного производства (г. Уфа) разработана по спецзаказу предприятия в рамках программы замены и модернизации изношенного оборудования. Она состоит из двух плавильных печей, системы охлаждения и преобразователя частоты. За один раз на ней можно выплавить два золотых слитка, отвечающих требованиям ГОСТ.

"При формировании технического задания мы предъявляли особые требования к качеству, надежности и функциональности оборудования", - отметил Воинков.

В отличие от предыдущей модели преобразователь частоты и станция охлаждения в новой плавильной установке расположены в одном корпусе, за счет чего она стала компактней. Конструкция позволяет использовать различные модели тигля (графитовая цилиндрическая емкость для загрузки аффинированного золота в виде порошка) - при необходимости его можно оперативно заменить без дополнительных настроек. В новой установке используется тигель фирмы "Morgan", способный выдержать до 250 плавок, что в 60 раз больше, чем на тигле других производителей.

Технологический процесс плавки золота ведёт плавильщик высокой квалификации. Аффинированное золото загружается в тигель индукционной печи. Процесс плавления происходит за счет электромагнитной индукции. В течение 30 минут при температуре 1100-1150 градусов Цельсия металл расплавляется и выливается из тигля в изложницы под факелом пламени газовой горелки. После розлива слиток извлекают из изложниц, обрабатывают и маркируют.

АО "Уралэлектромедь" - крупнейшее в России медерафинировочное предприятие, выпускающее золото и серебро в слитках чистотой 99,99%. В августе 2004 года АО "Уралэлектромедь стало первым металлургическим предприятием, включенным в список признанных производителей драгоценных металлов Лондонской биржи драгоценных металлов как производитель аффинированного серебра, а продукция получила статус "Good Delivery" ("надежная поставка"). В мае 2006 года предприятие было включено в список Good Delivery как признанный производитель аффинированного золота.

УГМК - российская горно-металлургическая компания, крупнейший производитель меди, цинка, угля и драгоценных металлов в России. Холдинг, объединивший более 40 предприятий в 15 регионах России, а также в Чехии, Сербии, Франции и Великобритании, обеспечивает работу более чем 80 тыс. сотрудникам.