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Индекс промпроизводства в Тюменской области вырос втрое с 2007 года

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9 августа, 10:57 UTC+3

Увеличение показателя произошло, в первую очередь, за счет развития обрабатывающих отраслей

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Доля промышленности в показателе валового регионального продукта (ВРП) Тюменской области выросла более чем в три раза с 2007, говорится в пресс-релизе пресс-службы губернатора региона.

"В 2016 году почти треть ВРП региона была сформирована промышленностью (31,5%). Для сравнения в 2007 году на нее приходилось 9%. Львиную долю тогда составляла торговля (53,4%), на которую по итогам прошлого года пришлось около 14%", - сообщается в пресс-релизе.

По словам губернатора Тюменской области Владимира Якушева, в регионе создана развитая инфраструктура поддержки бизнеса. Реализуются механизмы государственной содействия предпринимателям.

"Для нас одинаково дорог и масштабный многомиллиардный проект, и проект на миллион рублей с несколькими рабочими местами. Важно, что и те, и другие обеспечивают дальнейшее развитие территории", - сказал глава региона.

За период с 2007 по 2016 год в Тюменской области открылись 35 крупных и несколько сотен малых промышленных предприятий.

В пресс-релизе отмечается, что по объему инвестиций на душу населения регион входит в десятку лидеров в России, почти вдвое превышая среднероссийский показатель, а по инвестициям в обрабатывающий сектор более чем в 5 раз.

Увеличение ВРП произошло, в первую очередь, за счет развития обрабатывающих отраслей. Более 5% всех российских инвестиций в обрабатывающую промышленность осуществляется в Тюменской области.

Опережающий рост инвестиций обеспечен активной реализацией проектов в нефтехимии компанией "Сибур", строительством Антипинского НПЗ, других производственных и транспортных проектов.

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