Новое лесопильное производство создаст 1200 рабочих мест в Архангельске

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Новый лесопильный цех на базе предприятия "Лесозавод 25" создан в Архангельской области. Благодаря проекту в регионе появится более 1200 рабочих, сообщила пресс-служба губернатора и правительства Архангельской области.
"Запуск нового производства - это подтверждение тому, что Архангельская область является ведущим лесным регионом страны. Инвестпроект предусматривает создание более 1200 высокотехнологичных рабочих мест", - сказал губернатор Архангельской области Игорь Орлов.
Глава региона подчеркнул, что открытие лесоперерабатывающего производства повлечет дальнейшее развитие сферы биотоплива, а также новые социальные проекты, такие как создание комфортной среды для граждан.
Проект, привлекший инвестиции на сумму 4,2 млрд руб., планируется полностью реализовать в 2017-2018 годах. Гендиректор "Лесозавода 25" Дмитрий Крылов отметил, что сейчас выполнен первый этап: построены новый лесопильный цех, линия сортировки и котельная на кородревесных отходах.
После реализации этого проекта производственные мощности "Лесозавода 25" составят более 1,5 млн. куб. м переработки пиловочного сырья и 150 тыс. тонн топливных гранул в год.