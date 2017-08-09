Новое лесопильное производство создаст 1200 рабочих мест в Архангельске

Новый лесопильный цех на базе предприятия "Лесозавод 25" создан в Архангельской области. Благодаря проекту в регионе появится более 1200 рабочих, сообщила пресс-служба губернатора и правительства Архангельской области.

"Запуск нового производства - это подтверждение тому, что Архангельская область является ведущим лесным регионом страны. Инвестпроект предусматривает создание более 1200 высокотехнологичных рабочих мест", - сказал губернатор Архангельской области Игорь Орлов.

Глава региона подчеркнул, что открытие лесоперерабатывающего производства повлечет дальнейшее развитие сферы биотоплива, а также новые социальные проекты, такие как создание комфортной среды для граждан.

Проект, привлекший инвестиции на сумму 4,2 млрд руб., планируется полностью реализовать в 2017-2018 годах. Гендиректор "Лесозавода 25" Дмитрий Крылов отметил, что сейчас выполнен первый этап: построены новый лесопильный цех, линия сортировки и котельная на кородревесных отходах.

После реализации этого проекта производственные мощности "Лесозавода 25" составят более 1,5 млн. куб. м переработки пиловочного сырья и 150 тыс. тонн топливных гранул в год.