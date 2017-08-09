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Проект "Безопасные и качественные дороги" развивает транспортную сеть Нижнего Новгорода

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9 августа, 11:22 UTC+3

В этом году в регионе планируется отремонтировать и ввести в эксплуатацию 115,5 км автодорог

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Проект "Безопасные и качественные дороги" активизировал развитие улично-дорожной сети нижегородской агломерации, заявил министр транспорта РФ Максим Соколов в ходе визита в Нижегородскую область.

"Мы увидели, как активизируется работа по региональным, местным дорогам, объектам улично-дорожной сети. Такую динамику обеспечивает приоритетный проект президента РФ Владимира Путина "Безопасные и качественные дороги", - подчеркнул министр.

Соколов добавил, что основное внимание должно быть направлено на обеспечение безопасности движения и сокращение числа мест концентрации ДТП. "Реализация проекта привести дорожную сеть Нижегородской агломерации в нормативное состояние, а также устранить перегрузку дорожной сети", - сказал министр.

В этом году в Нижегородской области планируется отремонтировать и ввести в эксплуатацию 115,5 км автодорог, из них 76,5 км - в Нижнем Новгороде и 39 км дорог - на территории области, сообщил министр транспорта и автомобильных дорог региона Александр Герасименко.

Нижегородской области вошла в число 38 регионов страны, участвующих в проекте.

Как сообщили в минтранспорта Нижегородской области, на развитие региональных и местных дорог Нижегородской агломерации до 2025 года, по предварительной оценке, требуется финансирование в размере 32,33 млрд рублей.

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