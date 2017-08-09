Стартовала регистрация на интернет-форум "РИФ-Воронеж"

В восьмой раз в Воронеже пройдет региональный интернет-форум "РИФ-Воронеж". Мероприятие состоится 6 и 7 октября в "Expo Event Hall".

На сайте 2017.rifvrn.ru уже доступна регистрация на мероприятие и подача заявок на интернет-премию. Премия "РИФ Воронеж" присуждается за вклад и лучшие достижения в области регионального интернета. В ней ежегодно принимают участие представители Воронежа, Липецка, Белгорода и других областей, разработчики, интернет-студии, блогеры, представили бизнеса и СМИ. За эти годы премия стала по-настоящему важной наградой для любого, кто причастен к отрасли интернет-технологий.

Прием заявок на премию продлится до 17 сентября 2017 года. Все проекты проходят проверку и публикуются на сайте 2017.rifvrn.ru. Далее, после открытого интернет-голосования и выбора экспертного жюри создается short list, среди участников которого и определят победителей.

Эксперты оценивают оригинальность и актуальность идеи, полезность ресурса для пользователей в данном регионе и в конкретном городе, качество контента, эстетику. В ходе открытого голосования каждый пользователь интернета может отдать свой голос за понравившийся проект.

На премии представлены 10 номинаций: лучший корпоративный сайт, лучший информационный проект, лучший сайт в сфере государство и общество, лучший проект в сфере электронной коммерции, лучший авторский проект, лучшее продвижение в соцсетях, лучший интернет-проект, интернет-компания года, интернет-персона года и лучшее мобильное приложение.

Участие в "РИФ-Воронеж" бесплатное, нужна только регистрация.

Интернет премия проходит в рамках форума "РИФ-Воронеж 2017".

www.rifvrn.ru

Региональный интернет-форум (РИФ) проходит в Воронеже с 2009 года. В 2013 году мероприятие получило поддержку областного казенного учреждения "Агентство инноваций и развития экономических и социальных проектов" и департамента экономического развития Воронежской области, подтвердив статус значимого для региона события. В рамках "РИФ-Воронеж" также проходит интернет-премия, основные задачи которой - содействие развитию интернет-технологий на территории региона и демонстрация ярких проектов рынка.

Организаторы:

Областное казенное учреждение "Агентство инноваций и развития экономических и социальных проектов", www.innoros.ru

Рекомендательный проект "LikenGo!", www.likengo.ru

Департамент экономического развития Воронежской области, www.econom.govvrn.ru

При поддержке:

Российская ассоциация электронных коммуникаций, www.raec.ru

Место проведения:

Expo Event Hall, http://expoeventhall.ru/

Воронежская область, Рамонский р-он, пос. Солнечный,

ул Парковая 3, Сити-парк "Град"

За дополнительной информацией обращайтесь в пресс-центр "РИФ-Воронеж":

Наталья Гусева

тел. 8-903-853-69-69

e-mail: pressa@rifvrn.ru