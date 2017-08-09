Стартовала регистрация на интернет-форум "РИФ-Воронеж"

Шляхтин: РССС не договорился с IAAF об участии российских легкоатлетов в Универсиаде-2017Спорт 9 августа, 13:37
FISU: российские легкоатлеты на Универсиаде могли выступить только под нейтральным флагомСпорт 9 августа, 13:29
Российские легкоатлеты не выступят на Универсиаде 2017 годаСпорт 9 августа, 13:24
Финансовый директор "Алросы" покидает компаниюЭкономика и бизнес 9 августа, 13:19
Челябинская область расширяет программу переселения граждан из аварийного жильяНовости партнеров 9 августа, 13:12
Погрузка на Октябрьской желдороге за 7 месяцев сократилась на 3%, до 57,4 млн тоннТранспорт 9 августа, 12:58
Российский боксер Магомедов расторг контракт с промоутерской компанией Main EventsСпорт 9 августа, 12:55
Правительство Украины аннулировало соглашение с РФ по военному экспортуМеждународная панорама 9 августа, 12:54
Пассажиропоток аэропорта Астрахани за 7 месяцев увеличился на 12,5%, до 334 тыс. человекТранспорт 9 августа, 12:47
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
В восьмой раз в Воронеже пройдет региональный интернет-форум "РИФ-Воронеж". Мероприятие состоится 6 и 7 октября в "Expo Event Hall".
На сайте 2017.rifvrn.ru уже доступна регистрация на мероприятие и подача заявок на интернет-премию. Премия "РИФ Воронеж" присуждается за вклад и лучшие достижения в области регионального интернета. В ней ежегодно принимают участие представители Воронежа, Липецка, Белгорода и других областей, разработчики, интернет-студии, блогеры, представили бизнеса и СМИ. За эти годы премия стала по-настоящему важной наградой для любого, кто причастен к отрасли интернет-технологий.
Прием заявок на премию продлится до 17 сентября 2017 года. Все проекты проходят проверку и публикуются на сайте 2017.rifvrn.ru. Далее, после открытого интернет-голосования и выбора экспертного жюри создается short list, среди участников которого и определят победителей.
Эксперты оценивают оригинальность и актуальность идеи, полезность ресурса для пользователей в данном регионе и в конкретном городе, качество контента, эстетику. В ходе открытого голосования каждый пользователь интернета может отдать свой голос за понравившийся проект.
На премии представлены 10 номинаций: лучший корпоративный сайт, лучший информационный проект, лучший сайт в сфере государство и общество, лучший проект в сфере электронной коммерции, лучший авторский проект, лучшее продвижение в соцсетях, лучший интернет-проект, интернет-компания года, интернет-персона года и лучшее мобильное приложение.
Участие в "РИФ-Воронеж" бесплатное, нужна только регистрация.
Интернет премия проходит в рамках форума "РИФ-Воронеж 2017".
www.rifvrn.ru
Региональный интернет-форум (РИФ) проходит в Воронеже с 2009 года. В 2013 году мероприятие получило поддержку областного казенного учреждения "Агентство инноваций и развития экономических и социальных проектов" и департамента экономического развития Воронежской области, подтвердив статус значимого для региона события. В рамках "РИФ-Воронеж" также проходит интернет-премия, основные задачи которой - содействие развитию интернет-технологий на территории региона и демонстрация ярких проектов рынка.
Организаторы:
Областное казенное учреждение "Агентство инноваций и развития экономических и социальных проектов", www.innoros.ru
Рекомендательный проект "LikenGo!", www.likengo.ru
Департамент экономического развития Воронежской области, www.econom.govvrn.ru
При поддержке:
Российская ассоциация электронных коммуникаций, www.raec.ru
Место проведения:
Expo Event Hall, http://expoeventhall.ru/
Воронежская область, Рамонский р-он, пос. Солнечный,
ул Парковая 3, Сити-парк "Град"
За дополнительной информацией обращайтесь в пресс-центр "РИФ-Воронеж":
Наталья Гусева
тел. 8-903-853-69-69
e-mail: pressa@rifvrn.ru