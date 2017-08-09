Челябинская область расширяет программу переселения граждан из аварийного жилья

ЧЕЛЯБИНСК, 9 августа. /ТАСС/. Бюджет Челябинской области выделит 412 млн руб. в 2017 году на переселение граждан из аварийного жилья. В развитие федеральной программы, в Челябинской области переселение граждан будет осуществляться и из многоэтажек, которые были признаны аварийными после 1 января 2012 года. Об этом сообщают в управлении пресс-службы и информации регионального правительства по итогам совещания, которое провел губернатор Борис Дубровский.

"Глава региона держит на особом контроле исполнение принятой по поручению президента РФ программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2012 года. На ее реализацию в течение пяти лет, с 2013 по 2017 годы, выделено 6,23 млрд руб., в том числе 2,68 млрд предоставлены Фондом содействия реформированию ЖКХ и 3,55 млрд - областным бюджетом", - сказано в сообщении.

"Финансирование программы обеспечено полностью. В соответствии с поручением президента РФ, аварийное жилье, признанное таковым до 1 января 2012 года, в регионе должно быть полностью ликвидировано, а граждане переселены в новые квартиры. Решение этой важнейшей социальной задачи улучшит качество жизни нескольких тысяч южноуральских семей", - подчеркнул Дубровский.

До 1 сентября 2017 года все южноуральцы - участники программы переселения в 31 муниципальном образовании - получат ключи от новых квартир. По состоянию на первую декаду августа в 21 муниципалитете области переселение завершено. В 10 муниципальных образованиях готовятся отметить новоселье около 300 человек. Все они в ближайшее время получат жилье в современных домах, построенных по программе переселения в Челябинске, Кыштыме, Пласте и Троицке. Квартиры сдаются с чистовой отделкой, по принципу "заезжай и живи".

Программа стартовала в области в 2013 году. Всего тогда насчитывалось 687 аварийных жилых строений (191,65 тыс. кв. м), в которых проживали свыше 12 тыс. человек. "Челябинская область во многом оказалась первопроходцем. Здесь впервые в России жильцам аварийных домов предлагали переезжать из малых городов и сел в областной центр, применив принцип централизации. Этот опыт высоко оценили на федеральном уровне", - рассказали в управлении. Так, по оценке председателя набсовета федерального Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергея Степашина, Южный Урал входит в пятерку успешных регионов по реализации программы переселения граждан.

Действие программы завершится 1 сентября 2017 года. К этому сроку новоселье отметят свыше 12 тыс. жителей Южного Урала. "При этом, поскольку программные мероприятия полностью обеспечены финансированием, Борис Дубровский принял решение продолжить переселение граждан из многоэтажек, которые были признаны аварийными после 1 января 2012 года. В 2017 году на эти цели из региональной казны выделено порядка 412 млн руб.", - отметили в управлении. До конца года будет расселено 58 домов общей площадью свыше 11 тыс. кв. м, в Златоусте, Миассе, Копейске, Карабаше и Сатке.