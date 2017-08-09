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Наталья Комарова поздравила югорчан с Международным днем коренных народов мираНовости партнеров 9 августа, 15:58
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 9 августа. /ТАСС/. Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Наталья Комарова поздравила югорчан с Международным днем коренных народов мира.
Губернатор отметила, что Югра - родная земля для народов ханты, манси, ненцев, сумевших в условиях Севера создать и сберечь уникальную цивилизацию, в основе которой лежит гармония природы и человека. "У каждого из народов, населяющих Югру, своя история, свои традиции, свой неповторимый путь. Сохранить их для будущих поколений - огромный труд и важная миссия для югорчан. Устойчивое развитие коренных народов - это задача государства. Правительство автономного округа последовательно осуществляет защиту этнической самобытности и стремится создать оптимальные условия для социально-экономического развития коренных малочисленных народов Севера", - приводят в департаменте общественных и внешних связей слова главы региона.
Наталья Комарова приняла сегодня участие в выставочном проекте "Времена года. Летние ремесла обских угров", открывшемся в этнографическом музее "Торум Маа". Губернатор напомнила, что в регионе реализуется просветительский проект "Многовековая Югра", и недавно его организаторам пришел ответ из Российского государственного архива древних актов, который подтвердил данные о том, что 825 лет назад Югра упоминалась в связи с серьезными и знаменательными событиями.
"Получение этих данных, их сохранение и распространение - крайне важно для нас", - отметила Наталья Комарова.
Государственная программа "Социально-экономическое развитие коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2016-2020 годы" предусматривает активное вовлечение коренных малочисленных народов в мероприятия, направленные на развитие традиционной культуры, родного языка, национального спорта и финно-угорских связей, сохранение культурного наследия коренных малочисленных народов. Целевые показатели госпрограммы предусматривают увеличение числа таких граждан более чем на 14% к 2020 году – с 3721 до 4250 человек. Общее финансирование госпрограммы за пять лет составит более 453 млн рублей, из них доля бюджета автономного округа превышает 98% (более 444 млн рублей).