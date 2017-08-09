"Швабе" наращивает портфель интеллектуальной собственности

Холдинг "Швабе" госкорпорации Ростех уделяет повышенное внимание инновационной деятельности. Предприятия холдинга патентуют объекты интеллектуальной собственности в России и за рубежом, постоянно внедряют в серийное производство новые изделия.

В 2016 году предприятие холдинга "Швабе" - Уральский оптико-механический завод (УОМЗ) получило 29 патентов и свидетельств на объекты интеллектуальной собственности, оформило 43 секрета производства (ноу-хау). География охранных документов УОМЗ охватывает такие страны, как Россия, Казахстан, Беларусь, Украина, Армения, Индонезия, Сингапур, Швейцария.

"По данным на конец прошлого года портфель интеллектуальной собственности нашего предприятия насчитывал 690 объектов. Из них 267 - охранные документы. За последние пять лет их количество на заводе увеличилось на 33,5%. В частности, за это время у нас появилось 49 иностранных патентов. В 2017 году мы планируем продолжим наращивать портфель интеллектуальной собственности", - сообщил генеральный директор Уральского оптико-механического завода Анатолий Слудных.

В 2016 году УОМЗ выполнял 70 научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок, в том числе 28 по гражданской тематике. В результате в серийное производство было запущено четыре гражданских изделия: неонатальный обогреватель "Лучистое тепло-BONO", аппарат искусственной вентиляции легких SLE 5000, фиброоптическая система для фототерапии новорожденных "БилиФлекс" и транспортный светофор ДС7-07.

Холдинг "Швабе" входит в государственную корпорацию "Ростех" и объединяет несколько десятков организаций, в том числе 19 предприятий, которые составляют основное ядро оптической отрасли России. Предприятия холдинга реализуют весь цикл создания новейшей оптико-электронной и лазерной техники в интересах национальной обороны, государственной и общественной безопасности, гражданских отраслей промышленности. На их производственных площадках ведутся разработки и серийное производство инновационных оптико-электронных и лазерных комплексов для Вооруженных сил РФ, а также систем аэрокосмического мониторинга и дистанционного зондирования Земли, оптических материалов, медицинской техники, научных приборов и энергосберегающей светотехники. Портфель объектов интеллектуальной собственности составляет 1886 единиц. Номенклатура выпускаемой продукции превышает 6500 единиц. Изделия "Швабе" поставляются во все регионы России и экспортируются в 95 стран мира. Сегодня представительства холдинга располагаются в Китае, Германии, Швейцарии и Белоруссии.

Госкорпорация Ростех - российская корпорация, созданная в 2007 г. для содействия разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного назначения. В ее состав входят более 700 организаций, из которых в настоящее время сформировано 11 холдинговых компаний в оборонно-промышленном комплексе и три - в гражданских отраслях промышленности, а также более 80 организаций прямого управления. В портфель Ростеха входят такие известные бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, Концерн Калашников, "Вертолеты России", ВСМПО-АВИСМА, Уралвагонзавод и т. д. Организации Ростеха расположены на территории 60 субъектов РФ и поставляют продукцию на рынки более 70 стран. Консолидированная выручка Ростеха в 2016 году достигла 1 трлн. 266 млрд рублей, консолидированная чистая прибыль - 88 млрд рублей, а EBITDA - 268 млрд рублей. Заработная плата в среднем по корпорации в 2016 году составила 44 тыс. рублей. Согласно стратегии Ростеха, основной задачей корпорации является обеспечение технологического преимущества России на высококонкурентных мировых рынках. Одной из ключевых задач Ростеха является внедрение нового технологического уклада и цифровизация российской экономики.