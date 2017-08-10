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Международные "Шесталовские чтения" впервые пройдут в Югре

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10 августа, 10:17 UTC+3

Участники форума обсудят развитие творчества коренных малочисленных народов Севера в современном мире, их языков, фольклора и проблемы фольклоризма в литературе

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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 10 августа. /ТАСС/. Первая международная научно-практическая конференция "Шесталовские чтения", посвященная проблемам коренных малочисленных народов, пройдет в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре с 20 по 23 сентября. Об этом сообщили накануне в департаменте общественных и внешних связей региона по итогам встречи губернатора Натальи Комаровой с лауреатами премии правительства Югры имени Ю.Н. Шесталова, мастерами традиционных промыслов и творческой интеллигенцией региона. 

"Форум пройдет в рамках проекта "Юван - таинственный космос". В ходе конференции планируется обсудить творчество Ювана Шесталова в современном мире, языки коренных малочисленных народов Севера, фольклор и проблемы фольклоризма в литературе", - сказано в сообщении.

По словам лауреата премии им. Ю.Шесталова, поэта и публициста Светланы Динисламовой, литература коренных малочисленных народов Югры стала развиваться - и хантыйская, и мансийская. "Недавно прошла презентация двухтомного издания "Литературное наследие Югры", где представлено 74 автора - 44 хантыйских и 30 мансийских", - рассказала она.

Юван Шесталов - один из самых ярких и самобытных югорчан, хранитель и популяризатор традиций ханты и манси. Вклад писателя в развитие культурного мира, а также мероприятия по увековечиванию его памяти стали темой обсуждения в Международный день коренных народов мира в минувшую среду. В этом году 22 июня Югра отметила 80-летие писателя и просветителя. "В одном из своих стихотворений Юван Шесталов сравнивает Родину, Югру, с матерью, называя ее "золоторукой". Так и богатейшее культурное наследие Югры и коренных народов поддерживается множеством чутких рук", - отметила Наталья Комарова. 

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