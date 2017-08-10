В день Карачаево-Черкесии на "Машуке" Рашид Темрезов пообщался с молодежными активистами

На Северо-Кавказском молодежном форуме "Машук-2017" состоялся день Карачаево-Черкесской республики, в рамках которого участники познакомились с культурой, обычаями и народными промыслами республики, узнали о том, как развивается регион. Кульминацией дня стала встреча главы Карачаево-Черкесии Рашида Темрезова с участниками форума от республики.

За два часа общения глава региона ответил почти на 40 вопросов. Ребята рассказали о своих проектах, а также интересовались тем, чем живет республика, какие изменения ждут ее в будущем.

Проекты, которые "машуковцы" привезли на форум, касались самых разных направлений - здравоохранения, сельского хозяйства, туризма, образования, культуры. Участники встречи рассказали, что они рассчитывают получить гранты на их воплощение в жизнь, а также обратились за содействием в их реализации со стороны органов власти республики. По каждому проекту Рашид Темрезов давал поручения присутствующим на встрече руководителям органов исполнительной власти - внимательно изучить предложения и оказать поддержку в рамках существующих у государства возможностей.

А те, кто еще не определился с проектом, поинтересовались у главы КЧР, в каких сферах его необходимо реализовать, чтобы он не только был прибыльным, но и приносил пользу республике.

"Я бы выделил три направления, которые составляют основу внутреннего регионального продукта - это сельское хозяйство, промышленность и туризм, а также сфера услуг. Сейчас по линии Минсельхоза, министерства экономического развития и министерства туризма и молодежной политики существуют меры господдержки, на которые вы можете рассчитывать", - сказал Темрезов.

Также, по словам главы региона, на поддержку со стороны республики могут рассчитывать и молодые ученые - со следующего года порядок предоставления грантов будет переформатирован и внедрен.

В продолжение темы науки и современных технологий Рашид Темрезов сообщил, что было бы целесообразно на базе СКГГТА создать образовательный центр поддержки талантливой молодежи, например в сфере IT-технологий, на базе которого молодежь могла бы готовить стартовые проекты для дальнейшего участия в федеральных конкурсах и грантовых программах.

Большая часть вопросов касалась строительства спортивной и культурной инфраструктуры. Отвечая на вопросы, Рашид Темрезов сказал, что реконструкция республиканского театра намечена на 2018-2019 год, а реконструкция главного стадиона республики "Нарт" уже началась. Не останутся без внимания и стадионы в Учкекене и в Карачаевске.

"За последние годы мы построили спортивные объекты в каждом муниципальном городе и районе. Еще пять лет назад в республике не было ни одной секции художественной гимнастики, сейчас их несколько - дети с удовольствием занимаются, потому что появилась такая возможность. Количество людей, которые занимаются спортом и физкультурой, возросло втрое. Мы продолжим эту работу и будем создавать условия для занятий спортом не только для футболистов или борцов, но и других видов спорта", - подчеркнул Рашид Темрезов.

Ряд вопросов касался дальнейшего благоустройства населенных пунктов, откуда приехали ребята. Например, отдельной темой прозвучал вопрос благоустройства Теберды и поселка Московский.

Рашид Темрезов сообщил, что принято решение, и в поселке появится красивая парковая зона, выделены средства на ремонт дорог. Также он заверил присутствующих, что есть конкретные планы по развитию города-курорта Теберда. При этом глава республики обратил внимание молодежи на то, что нужно постоянно улучшать отношение самих граждан к чистоте в своих населенных пунктах или на придомовых территориях. По его мнению, будут очень востребованы проекты, когда молодежь станет инициатором проведения любых экологических акций или субботников.

Несколько раз в процессе беседы ребята возвращались к теме интернета. Насколько он полезен и нужно ли ограничивать от него детей? По мнению главы республики, есть плюсы и минусы, как и все, что придумано человечеством и служит ему во благо, нужно принимать и пользоваться, но с умом. Рашид Темрезов отметил, что интернет сегодня дает большие возможности для роста молодежи, самообразования и общения, но он не должен оставаться единственным источником информации.

В процессе встречи был поднят вопрос дальнейшего развития и сохранения храмового комплекса в Нижнем-Архызе. Рашид Темрезов еще раз обозначил свою позицию: историко-культурный комплекс в Нижнем Архызе был и остается в республиканской собственности. По указу главы региона был создан Аланский христианский центр на Северном Кавказе, развитием которого займется республиканское государственное учреждение. Рашид Темрезов подчеркнул, что любые мнения о том, что исторический комплекс перестанет быть собственностью республики, являются спекулятивными и не соответствующими действительности.

Многие молодые люди, присутствовавшие на встрече, являются ровесниками республики, которой в этом году исполняется 25 лет, поэтому они поинтересовались, какие самые важные изменения произошли в регионе за четверть века.

"Скажу сначала, что неизменным осталось отношение наших граждан к своей малой родине и к своей стране. Мне, как, я уверен, каждому из вас, родившимся в Карачаево-Черкесии, где живут наши родители, откуда уходили на фронт наши старшие, где живут люди, пережившие вместе со всей нашей страной общие победы, горечь депортации в Среднюю Азию и Казахстан и радость возвращения, созидательного строительства новых городов, населенных пунктов, очень дорога наша Родина. Мы - один из молодых субъектов Российской Федерации. Мы прошли полный путь становления государственности. У нас принята конституция, приняты все нормативные правовые акты. Республика развивается хорошими темпами. Мы полностью интегрированы в экономику, социальную сферу, культурное пространство России. И я хотел бы отметить людей, которые стояли у истоков ее образования и становления. Это первый глава республики Владимир Исламович Хубиев, первый председатель парламента Игорь Владимирович Иванов, депутаты, тысячи наших земляков, которые в 1992 году высказались за единую и неделимую Карачаево-Черкесскую республику в составе Российской Федерации. У нас сегодня есть много вопросов, которые нам надо решать, но республика состоялась и, прежде всего, благодаря нашим жителям", - сказал глава региона.

Говоря об истории Карачаево-Черкесии, "машуковцы" поинтересовались судьбой нового школьного учебника об истории республики. Глава Карачаево-Черкесии подчеркнул, что пока новый учебник не будет тщательно доработан и не пройдет экспертизу в научных институтах РАН, он в свет не выйдет.

"Никакого нового учебника 1 сентября не выйдет. Мною было дано конкретное поручение о создании учебника истории Карачаево-Черкесской республики, о тех людях, которые внесли вклад в ее развитие. И пока он не будет тщательно, детально доработан и, в том числе специалистами отдела кавказоведения Российской академии наук, в том числе не пройдет и серьезную общественную экспертизу, он в свет не выйдет. Это очень серьезная и аккуратная работа должна быть. И начинать сегодня говорить о том, что учебник уже выходит, нельзя", - прокомментировал глава республики.

Также молодые активисты задали Темрезову вопросы личного характера. Например, многих интересовал вопрос, какую литературу предпочитает глава субъекта и есть ли книги, которые поваляли на его мировоззрение и отношение к жизни. Глава Карачаево-Черкесии отметил, что предпочитает классические произведения, подчеркнув, что прочитанные книги оставляют серьезный отпечаток в душе человека.

Молодые люди искренне поблагодарили главу Карачаево-Черкесии Рашида Темрезова за открытую и теплую беседу, рассказав при этом, что старались попасть на первую смену форума, чтобы иметь возможность познакомиться и пообщаться с руководителем республики.

В свою очередь Темрезов пожелал ребятам удачи при защите своих проектов и выразил уверенность в том, что все они обязательно добьются поставленных целей.