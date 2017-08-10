"Галс-Девелопмент" объявляет о старте продаж квартир в третьей очереди ЖК "Наследие"

Компания "Галс-Девелопмент" приступила к реализации третьего этапа жилого квартала бизнес-класса "Наследие" (ул. Краснобогатырская, вл. 90). Застройщик объекта АО "Инвестиции в развитие технологий" (входит в ГК "Галс-Девелопмент") первым в Москве получил заключение о соответствии застройщика и проектной документации нормам 214-ФЗ (ЗОС). Ранее компания получила разрешение на строительство жилого здания из пяти секций площадью 33 тыс. кв. метров, выданное Комитетом государственного строительного надзора г. Москвы.

Для приобретения в собственность предлагается 245 квартир площадью от 44 до 136 кв. м с высотой потолков до 3,35 м, 243 машиноместа в составе одноуровневого подземного паркинга, а также около 2 тыс. кв. метров коммерческих помещений. На верхних этажах проектом предусмотрены уникальные квартиры с панорамным остеклением, открытыми террасами площадью около 30 кв. метров на эксплуатируемой крыше и дымоходами для установки дровяных каминов. Стоимость квадратного метра составляет от 200 тыс. рублей.

Одновременно с жилыми корпусами третьего этапа будет построен современный детский сад на 220 мест. Окончание строительства и введение объекта в эксплуатацию запланировано на первый квартал 2019 года.

"Жилой квартал "Наследие" остается одной из самых востребованных новостроек Москвы, благодаря уникальному для объекта бизнес-класса набору характеристик. Успешная реализация первых очередей комплекса позволила нам уже сегодня сформировать большой отложенный спрос на новый объем квартир. Третий этап проекта "Наследие" станет зеркальным продолжением первых очередей по качеству строительства, многообразию планировочных решений и инженерно-техническому оснащению", - комментирует Леонид Капров, старший вице-президент "Галс-Девелопмент".

Архитектурный облик третьего этапа квартала "Наследие" будет выполнен в неоклассическом стиле, в единой архитектурной концепции комплекса. В отделке фасадов будет использован натуральный камень благородных оттенков и изящные орнаменты с традиционным для советской архитектуры 1960-х годов растительным мотивом. Архитектурный проект разработан мастерской ТПО "Резерв".

Первая очередь комплекса (482 квартиры) полностью реализована за три месяца до окончания строительных работ. Вторая очередь квартала "Наследие" (345 квартир) сегодня реализована на 97%.

Жилой квартал "Наследие" является победителем премии Urban Awards 2016 в номинации "Лучший жилой комплекс бизнес-класса Москвы" и лауреатом Move Realty Awards 2016 в номинации "Проект года бизнес-класса Москва".