Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.08:
$ 59.96
€ 70.42
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Красноярск начинает активную подготовку к международному форуму "FISU-2018"

Новости партнеров
10 августа, 11:04 UTC+3

Мероприятие пройдет с 6 по 10 августа 2018 года

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 10 августа. В Красноярске начинается активная подготовка к международному форуму "FISU-2018". Мероприятие пройдет в Красноярске ровно через год - с 6 по 10 августа 2018 года. 

Накануне состоялось заседание рабочей группы по подготовке к форуму с участием представителей министерств культуры, спорта, образования, здравоохранения Красноярского края, а также Сибирского федерального университета.

"Для проведения мероприятия на высоком уровне необходимо уже сейчас, на начальном этапе подготовки продумать все важные этапы и нюансы. Уверена, что форум даст системный эффект для города, участников и самой дирекции", - отметила заместитель председателя правительства Красноярского края Наталья Рязанцева, возглавившая рабочую группу.

Участники рабочей группы обсудили содержательную часть форума, культурную, экскурсионно-туристическую, спортивную программу и иные аспекты подготовки.

Форум "FISU-2018" является тестовым мероприятием для команды Зимней универсиады-2019, в рамках которого мировые эксперты оценят инфраструктуру города Красноярска, а также обменяются передовыми достижениями, знаниями и идеями в области студенческого спортивного движения. Главной целью форума является обсуждение актуальных вопросов развития студенческого спорта и укрепления взаимодействия между международными спортивными студенческими федерациями. В рамках программы мероприятия для студентов, основных участников форума, будет организована широкая образовательная программа, семинары от партнеров FISU и оргкомитета, многочисленные культурные и спортивные мастер-классы.

В форуме планируется участие около 300 представителей национальных федераций студенческого спорта из более 50 стран мира. В качестве экспертов выступят представители международных организаций, таких как ЮНЕСКО, Всемирное антидопинговое агентство, российские общественные и спортивные деятели, представители крупнейших вузов страны, члены студенческих спортивных союзов и ассоциаций, организаторы крупных спортивных мероприятий, члены семьи FISU.

Генеральный директор Исполнительной дирекции XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в Красноярске Максим Уразов подчеркнул, что для организации мероприятия будут приложены все усилия: "На время проведения форума Красноярск станет главной площадкой по обмену опытом между экспертами, а сам форум станет ключевым этапом по оценке нашей готовности к проведению Студенческих игр, на котором мы оттестируем наши сервисы. Важно отметить, что во время проведения форума, мы ожидаем визит глав делегаций сборных различных стран, которые посетят спортивные объекты и увидят на сколько Красноярск готов принять Студенческие игры".

По итогам заседания рабочей группы был утвержден план подготовки для отслеживания ключевых точек, а также обозначены этапы пригласительной кампании, которая стартует в ближайшие дни. Приглашения адресованы сильнейшим спортивным державам и странам-членам FISU: Европейского союза, Восточной Азии, Северной Америки и многим другим 

Справочная информация

Форум FISU - одно из традиционных образовательных мероприятий, проводимых Международной федерацией студенческого спорта перед каждыми студенческо-молодежными спортивными соревнованиями.

Площадкой мероприятия станет Сибирский федеральный университет. Напомним, трехсторонний договор о проведении форума заключен 10 октября 2016 года в г. Коврове на форуме "Россия - спортивная держава".

Дополнительная информация для СМИ: 8-923-351-2019, Татьяна Богданова (пресс-служба Исполнительной дирекции Зимней универсиады-2019).

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Почему Седьмая симфония Шостаковича получила название "Ленинградская"
15 главных фото недели: селфи понтифика, омуль президента и день десантника
Спецпроект “Золотое кольцо”. Касимов
Инфографика
Автомобили Tesla
Фантастические твари и где они обитают
Итоги выборов президента США — 2016
Календарь выходных и праздничных дней 2017
Фото
Павильон, в котором пройдет выставка "Россия - моя история"
8
Мультимедийный парк "Россия - моя история" откроется в Нижнем Новгороде
12
Наталья Комарова поздравила югорчан с Международным днем коренных народов мира
2
УГМК ввела новую печь для выплавки золота в слитки
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: в Турции задержан россиянин, якобы планировавший сбить американский самолет
2
Удальцов поддерживает решение крымчан о включении полуострова в состав России
3
Сбербанк снизил ставки по ипотеке
4
Поликлиники Москвы оформят в едином стиле
5
Bloomberg: Boeing предлагает выстраивать самолеты клином для экономии топлива
6
Специалист по кибербезопасности: российские технологии — наше конкурентное преимущество
7
Ляшко потребовал от властей Украины отменить контракт на закупку в США газового угля
Темы дня
Новости партнеров
Реклама