Красноярск начинает активную подготовку к международному форуму "FISU-2018"

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МОСКВА, 10 августа. В Красноярске начинается активная подготовка к международному форуму "FISU-2018". Мероприятие пройдет в Красноярске ровно через год - с 6 по 10 августа 2018 года.
Накануне состоялось заседание рабочей группы по подготовке к форуму с участием представителей министерств культуры, спорта, образования, здравоохранения Красноярского края, а также Сибирского федерального университета.
"Для проведения мероприятия на высоком уровне необходимо уже сейчас, на начальном этапе подготовки продумать все важные этапы и нюансы. Уверена, что форум даст системный эффект для города, участников и самой дирекции", - отметила заместитель председателя правительства Красноярского края Наталья Рязанцева, возглавившая рабочую группу.
Участники рабочей группы обсудили содержательную часть форума, культурную, экскурсионно-туристическую, спортивную программу и иные аспекты подготовки.
Форум "FISU-2018" является тестовым мероприятием для команды Зимней универсиады-2019, в рамках которого мировые эксперты оценят инфраструктуру города Красноярска, а также обменяются передовыми достижениями, знаниями и идеями в области студенческого спортивного движения. Главной целью форума является обсуждение актуальных вопросов развития студенческого спорта и укрепления взаимодействия между международными спортивными студенческими федерациями. В рамках программы мероприятия для студентов, основных участников форума, будет организована широкая образовательная программа, семинары от партнеров FISU и оргкомитета, многочисленные культурные и спортивные мастер-классы.
В форуме планируется участие около 300 представителей национальных федераций студенческого спорта из более 50 стран мира. В качестве экспертов выступят представители международных организаций, таких как ЮНЕСКО, Всемирное антидопинговое агентство, российские общественные и спортивные деятели, представители крупнейших вузов страны, члены студенческих спортивных союзов и ассоциаций, организаторы крупных спортивных мероприятий, члены семьи FISU.
Генеральный директор Исполнительной дирекции XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в Красноярске Максим Уразов подчеркнул, что для организации мероприятия будут приложены все усилия: "На время проведения форума Красноярск станет главной площадкой по обмену опытом между экспертами, а сам форум станет ключевым этапом по оценке нашей готовности к проведению Студенческих игр, на котором мы оттестируем наши сервисы. Важно отметить, что во время проведения форума, мы ожидаем визит глав делегаций сборных различных стран, которые посетят спортивные объекты и увидят на сколько Красноярск готов принять Студенческие игры".
По итогам заседания рабочей группы был утвержден план подготовки для отслеживания ключевых точек, а также обозначены этапы пригласительной кампании, которая стартует в ближайшие дни. Приглашения адресованы сильнейшим спортивным державам и странам-членам FISU: Европейского союза, Восточной Азии, Северной Америки и многим другим
Форум FISU - одно из традиционных образовательных мероприятий, проводимых Международной федерацией студенческого спорта перед каждыми студенческо-молодежными спортивными соревнованиями.
Площадкой мероприятия станет Сибирский федеральный университет. Напомним, трехсторонний договор о проведении форума заключен 10 октября 2016 года в г. Коврове на форуме "Россия - спортивная держава".
Дополнительная информация для СМИ: 8-923-351-2019, Татьяна Богданова (пресс-служба Исполнительной дирекции Зимней универсиады-2019).