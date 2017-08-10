Три бизнес-инициативы включены в реестр приоритетных проектов Архангельской области

Три бизнес-инициативы включили в реестр приоритетных инвестиционных проектов Архангельской области. Об этом сообщила пресс-служба региона.

"На заседании комиссии по инвестиционной политике и развитию конкуренции в Архангельской области было поддержано включение трех бизнес-инициатив в реестр приоритетных инвестиционных проектов Архангельской области", - сказали в пресс-службе.

Губернатор Архангельской области отметил, что инструменты для развития региона, среди которых создание комиссии по инвестиционной политике, являются действенными результаты.

Поддержку получили проект "Организация централизованного электроснабжения Мезенского и Лешуконского районов", "Молочно-товарный комплекс "Холмогорский", "Горно-обогатительный комбинат на месторождении алмазов имени Ломоносова".

Проект централизованного электроснабжения

Создатели проекта планируют протянуть ЛЭП до Мезенского и Лешуконского районов области.

Общий объем инвестиций в проект составляет 4,7 млрд рублей. Инициатор проекта - МРСК Северо-Запад - подчеркнул, что основным источником финансирования являются кредиты и прибыль, а не тарифы.

"Необходимо уже сейчас решать вопрос трудоустройства тех, кто работает на дизельных электростанциях, которые по итогам реализации проекта планируется закрыть", - отметил глава региона.

Орлов подчеркнул, что проект централизации электроснабжения двух северных районов области стал одним из итогов четвертого Международного арктического форума "Арктика - территория диалога".

Молочный комплекс в Холмогорах

Предприятие "Молоко" планирует построить молочно-товарный комплекс "Холмогорский" на 1200 голов крупного рогатого скота.

Проект создаст более 100 рабочих мест. Общий объем инвестиций составит 864 млн рублей. Срок реализации проекта - 2,5 года.

ГОК на месторождении алмазов

"Севералмаз" выступило инициатором проекта об организации строительства и эксплуатации ГОКа на крупнейшем в Европе месторождении алмазов имени Ломоносова.

Объем инвестиции в проект составляет более 73 млрд рублей.