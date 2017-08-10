Три бизнес-инициативы включены в реестр приоритетных проектов Архангельской области

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Три бизнес-инициативы включили в реестр приоритетных инвестиционных проектов Архангельской области. Об этом сообщила пресс-служба региона.
"На заседании комиссии по инвестиционной политике и развитию конкуренции в Архангельской области было поддержано включение трех бизнес-инициатив в реестр приоритетных инвестиционных проектов Архангельской области", - сказали в пресс-службе.
Губернатор Архангельской области отметил, что инструменты для развития региона, среди которых создание комиссии по инвестиционной политике, являются действенными результаты.
Поддержку получили проект "Организация централизованного электроснабжения Мезенского и Лешуконского районов", "Молочно-товарный комплекс "Холмогорский", "Горно-обогатительный комбинат на месторождении алмазов имени Ломоносова".
Создатели проекта планируют протянуть ЛЭП до Мезенского и Лешуконского районов области.
Общий объем инвестиций в проект составляет 4,7 млрд рублей. Инициатор проекта - МРСК Северо-Запад - подчеркнул, что основным источником финансирования являются кредиты и прибыль, а не тарифы.
"Необходимо уже сейчас решать вопрос трудоустройства тех, кто работает на дизельных электростанциях, которые по итогам реализации проекта планируется закрыть", - отметил глава региона.
Орлов подчеркнул, что проект централизации электроснабжения двух северных районов области стал одним из итогов четвертого Международного арктического форума "Арктика - территория диалога".
Предприятие "Молоко" планирует построить молочно-товарный комплекс "Холмогорский" на 1200 голов крупного рогатого скота.
Проект создаст более 100 рабочих мест. Общий объем инвестиций составит 864 млн рублей. Срок реализации проекта - 2,5 года.
"Севералмаз" выступило инициатором проекта об организации строительства и эксплуатации ГОКа на крупнейшем в Европе месторождении алмазов имени Ломоносова.
Объем инвестиции в проект составляет более 73 млрд рублей.