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Между Санкт-Петербургом и Астаной подписан меморандум о сотрудничестве

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10 августа, 11:37 UTC+3

Документ утвердил программы торгово-экономического, научно-технического, культурного и гуманитарного сотрудничества сторон

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© Пресс-центр ЭКСПО 2017

АСТАНА, 10 августа 2017. На площадке павильона России на ЭКСПО-2017 стартовала тематическая неделя Санкт-Петербурга "Энергетическое машиностроение: новейшие технологии".

В торжественной церемонии открытия приняли участие вице-губернатор Санкт-Петербурга Сергей Мовчан и заместитель акима Астаны Андрей Лукин. За день до начала тематической недели было заключено соглашение о сотрудничестве между городами на 2017-2021 гг. Подписанный меморандум утвердил программы торгово-экономического, научно-технического, культурного и гуманитарного сотрудничества. Еще одним направлением в развитии межрегионального взаимодействия, в перспективе, может стать обмен опытом в вопросах занятости и социального обеспечения, коммунального хозяйства, образования и здравоохранения.

В своей приветственной речи Сергей Мовчан отметил, что общая сумма товарооборота между Санкт-Петербургом и Казахстаном за 2016 год составила $682 млн, а заключение нового соглашения позволит значительно увеличить эту цифру.

После церемонии открытия, на которой была разрезана торжественная лента, посетители совершили экскурсию по экспозиции Санкт-Петербурга, представленной 15-ю крупными компаниями: ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга", АО "НПП "Радар ммс", АО "ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева", АО "НПФ "Меридиан" (концерн "Моринформсистема-Агат"), ОАО "Силовые машины", ООО "ИКАПЛАСТ", ООО "ВТ-Технологии", ГК "Элком", ООО "Ассоциация ВАСТ", ОАО "Авангард", ГУП "ТЭК Санкт-Петербурга", СПб ГУП "Ленсвет", ООО "Петербургтеплоэнерго", СПб ГБУ "Центр энергосбережения" и ГРО "ПетербургГаз".

Основная цель тематической недели Санкт-Петербурга в российском павильоне на ЭКСПО-2017 - установка связей между компаниями из РФ и РК и расширение возможностей для плодотворного сотрудничества. Компании-участники уже успели продемонстрировать свои разработки, а также представить гостям подробную информацию о промышленном и инновационном потенциале Санкт-Петербурга.

Особый упор в организации мероприятий сделан на создание оптимальных условий для встреч представителей малого и среднего бизнеса из России и Казахстана.

Сергей Мовчан отметил: "При упоминании Санкт-Петербурга у людей возникает образ культурной столицы России, и это так. Но, помимо этого, город является одним из крупнейших центров промышленности России. Именно поэтому мы участвуем на ЭКСПО-2017 - нам есть что показать".

Тематическая неделя Санкт-Петербурга в российском павильоне продлится до 13 августа.

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