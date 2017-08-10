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Мультимедийный парк "Россия - моя история" откроется в Нижнем Новгороде

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10 августа, 11:50 UTC+3

Экспозиция будет включать 21 тему, среди которых "Подвиг народного единства" и "Нижегородские промыслы"

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Павильон, в котором пройдет выставка "Россия - моя история"
Павильон, в котором пройдет выставка "Россия - моя история"
Павильон, в котором пройдет выставка "Россия - моя история"
© Юлия Горшкова/пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области
Павильон, в котором пройдет выставка "Россия - моя история"
Павильон, в котором пройдет выставка "Россия - моя история"
Павильон, в котором пройдет выставка "Россия - моя история"
© Юлия Горшкова/пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области
Павильон, в котором пройдет выставка "Россия - моя история"
Павильон, в котором пройдет выставка "Россия - моя история"
Павильон, в котором пройдет выставка "Россия - моя история"
© Юлия Горшкова/пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области
Губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев (слева) и его заместитель Дмитрий Сватковский (справа)
Губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев (слева) и его заместитель Дмитрий Сватковский (справа)
Губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев (слева) и его заместитель Дмитрий Сватковский (справа)
© Юлия Горшкова/пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области
Дмитрий Сватковский (в центре слева) и Валерий Шанцев (в центре справа)
Дмитрий Сватковский (в центре слева) и Валерий Шанцев (в центре справа)
Дмитрий Сватковский (в центре слева) и Валерий Шанцев (в центре справа)
© Юлия Горшкова/пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области
Павильон, в котором пройдет выставка "Россия - моя история"
Павильон, в котором пройдет выставка "Россия - моя история"
Павильон, в котором пройдет выставка "Россия - моя история"
© Юлия Горшкова/пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области
Павильон, в котором пройдет выставка "Россия - моя история"
Павильон, в котором пройдет выставка "Россия - моя история"
Павильон, в котором пройдет выставка "Россия - моя история"
© Юлия Горшкова/пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области
Павильон, в котором пройдет выставка "Россия - моя история"
Павильон, в котором пройдет выставка "Россия - моя история"
Павильон, в котором пройдет выставка "Россия - моя история"
© Юлия Горшкова/пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области
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Павильон, в котором пройдет выставка "Россия - моя история"
© Юлия Горшкова/пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области
Павильон, в котором пройдет выставка "Россия - моя история"
© Юлия Горшкова/пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области
Павильон, в котором пройдет выставка "Россия - моя история"
© Юлия Горшкова/пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области
Губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев (слева) и его заместитель Дмитрий Сватковский (справа)
© Юлия Горшкова/пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области
Дмитрий Сватковский (в центре слева) и Валерий Шанцев (в центре справа)
© Юлия Горшкова/пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области
Павильон, в котором пройдет выставка "Россия - моя история"
© Юлия Горшкова/пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области
Павильон, в котором пройдет выставка "Россия - моя история"
© Юлия Горшкова/пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области
Павильон, в котором пройдет выставка "Россия - моя история"
© Юлия Горшкова/пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области

Мультимедийный парк "Россия - моя история" начнет работу в Нижнем Новгороде в День народного единства 4 ноября 2017 года, сообщила пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

"Мультимедийный парк станет хорошим местом для проведения не только туристических экскурсий, но и уроков истории", - заявил губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев.

В свою очередь заместитель губернатора региона Дмитрий Сватковский отметил, что с открытием парка у туристов и жителей города появится возможность изучать историю страны в интересном и самом современном формате. "Медиа-книги, тач-скрин столы и видеопроекторы будут расположены по всему залу, часть картин в зале "оживут", - сказал он.

По данным министерства культуры Нижегородской области, на ярмарке планируется установить более 200 информационных стендов, 300 единиц мультимедийной техники, установить профессиональное освещение, звук. В подготовке материалов будет использовано более 2 тысяч архивных справок и 11 часов документальной хроники.

По информации регионального министерства культуры, экспозиция будет включать в себя 21 тему, среди которых "Подвиг народного единства", "Петровские преобразования на нижегородской земле", "Нижегородские промыслы" и "Горьковская область в годы ВОВ".

"Нам важно, чтобы не только гости региона интересовались нашей историей, но и нижегородцы, особенно школьники и подростки, приезжали в парк "Россия - моя история", - подчеркнул глава региона.

По данным регионального Министерства культуры, в 2016 году нижегородские музеи приняли порядка 1,8 млн человек, что на 11% больше, чем в 2015 году. В Нижегородской области сейчас работает около 400 музеев, 64 из них государственные и муниципальные.

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