Мультимедийный парк "Россия - моя история" откроется в Нижнем Новгороде

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Мультимедийный парк "Россия - моя история" начнет работу в Нижнем Новгороде в День народного единства 4 ноября 2017 года, сообщила пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.
"Мультимедийный парк станет хорошим местом для проведения не только туристических экскурсий, но и уроков истории", - заявил губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев.
В свою очередь заместитель губернатора региона Дмитрий Сватковский отметил, что с открытием парка у туристов и жителей города появится возможность изучать историю страны в интересном и самом современном формате. "Медиа-книги, тач-скрин столы и видеопроекторы будут расположены по всему залу, часть картин в зале "оживут", - сказал он.
По данным министерства культуры Нижегородской области, на ярмарке планируется установить более 200 информационных стендов, 300 единиц мультимедийной техники, установить профессиональное освещение, звук. В подготовке материалов будет использовано более 2 тысяч архивных справок и 11 часов документальной хроники.
По информации регионального министерства культуры, экспозиция будет включать в себя 21 тему, среди которых "Подвиг народного единства", "Петровские преобразования на нижегородской земле", "Нижегородские промыслы" и "Горьковская область в годы ВОВ".
"Нам важно, чтобы не только гости региона интересовались нашей историей, но и нижегородцы, особенно школьники и подростки, приезжали в парк "Россия - моя история", - подчеркнул глава региона.
По данным регионального Министерства культуры, в 2016 году нижегородские музеи приняли порядка 1,8 млн человек, что на 11% больше, чем в 2015 году. В Нижегородской области сейчас работает около 400 музеев, 64 из них государственные и муниципальные.