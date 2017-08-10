Мультимедийный парк "Россия - моя история" откроется в Нижнем Новгороде

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© Юлия Горшкова/пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области

Павильон, в котором пройдет выставка "Россия - моя история" © Юлия Горшкова/пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области

© Юлия Горшкова/пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области

Павильон, в котором пройдет выставка "Россия - моя история" © Юлия Горшкова/пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области

© Юлия Горшкова/пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области

Павильон, в котором пройдет выставка "Россия - моя история" © Юлия Горшкова/пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области

© Юлия Горшкова/пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области

Дмитрий Сватковский (в центре слева) и Валерий Шанцев (в центре справа) © Юлия Горшкова/пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области

© Юлия Горшкова/пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области

Губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев (слева) и его заместитель Дмитрий Сватковский (справа) © Юлия Горшкова/пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области

© Юлия Горшкова/пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области

Павильон, в котором пройдет выставка "Россия - моя история" © Юлия Горшкова/пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области

© Юлия Горшкова/пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области

Павильон, в котором пройдет выставка "Россия - моя история" © Юлия Горшкова/пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области

© Юлия Горшкова/пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области

Павильон, в котором пройдет выставка "Россия - моя история" © Юлия Горшкова/пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области

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Павильон, в котором пройдет выставка "Россия - моя история"

© Юлия Горшкова/пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области

Павильон, в котором пройдет выставка "Россия - моя история"

© Юлия Горшкова/пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области

Павильон, в котором пройдет выставка "Россия - моя история"

© Юлия Горшкова/пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области

Губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев (слева) и его заместитель Дмитрий Сватковский (справа)

© Юлия Горшкова/пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области

Дмитрий Сватковский (в центре слева) и Валерий Шанцев (в центре справа)

© Юлия Горшкова/пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области

Павильон, в котором пройдет выставка "Россия - моя история"

© Юлия Горшкова/пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области

Павильон, в котором пройдет выставка "Россия - моя история"

© Юлия Горшкова/пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области