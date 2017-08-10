Протокол о сотрудничестве между томской "дочкой" "Транснефти" и властями подписан в Томске

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ТОМСК, 1 августа. /ТАСС/. Власти Томской области и АО "Транснефть - Центральная Сибирь" подписали протокол по развитию сотрудничества с томскими предприятиями и вузами, которые готовы поставлять импортозамещающую продукцию для нужд компании, сообщила в пятницу пресс-служба Томской области.
Подписание состоялось в ходе рабочей встречи заместитель губернатора Томской области по промышленной политике Игоря Шатурного с представителями АО "Транснефть - Центральная Сибирь", руководителями и специалистами томских промышленных предприятий и вузов. Участники рассмотрели возможность применения на производственных объектах акционерного общества томской продукции, а также перспективы расширения сотрудничества с вузами.
"Специалисты нефтетранспортного предприятия сообщили о требованиях ПАО "Транснефть" к производителям товаров и оборудования, порядке работы с поставщиками, потребностях в выпускаемой томскими компаниями продукции, производство которой может быть освоено в рамках программы импортозамещения", - говорится в сообщении.
Была заявлена готовность томских предприятий разрабатывать новую продукцию с учетом требований АО "Транснефть - Центральная Сибирь".
"Сотрудничество АО "Транснефть - Центральная Сибирь" и томских промышленных предприятий выгодно для обеих сторон. Мы заинтересованы в использовании высокотехнологичной продукции томских промышленников, а они - в расширении своего производства", - отметил по итогам встречи генеральный директор АО "Транснефть - Центральная Сибирь" Юрий Мосолов.
В свою очередь Шатурный отметил высокий научно-технический и производственный потенциал томских машиностроительных предприятий, в том числе оснащение современным технологическим оборудованием, наличие проектных подразделений, обеспечивающих полный цикл разработки инновационного оборудования, возможность доработки продукции в соответствии с требованиями заказчика.