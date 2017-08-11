МОСКВА, 11 августа. 6 августа 2017 года, на церемонии закрытия XI международного фестиваля фотографии "ФОТОПАРАД в Угличе" были объявлены победители конкурса "Точка на карте. Память места".

Куратор конкурса этого года - Екатерина Новикова, кандидат филологических наук, старший редактор Службы визуальных проектов МИА "Россия сегодня". Она сформировала жюри по каждой из номинаций, в которое вошли известные фотографы, фоторедакторы, и фотографические критики. В этом году на конкурс было прислано более 1900 заявок, из них - более 250 заявок - это фотопроекты и около 1650 - одиночные снимки. В конкурсе "Точка на карте" приняли участие фотографы из 129 городов и 11 стран, в том числе из Германии, Австралии, Беларуси, Украины, Франции, Канады, Латвии, Узбекистана и других.

Все работы, вошедшие в шорт-лист, и работы, отобранные куратором, были показаны на выставке в рамках XI фестиваля "Фотопарад в Угличе".

Жюри выбирало победителей очным голосованием из числа участников выставки.

Гран при конкурса получил - Олег Пономарев, г. Санкт-Петербург, с проектом "Мари", посвященному финно-угорскому народу. Призом для победителя стала фотокамера Фотоаппарат Olympus OM-D E-M10 Mark II Pancake Zoom Kit.

В номинация: "Документальный проект" (серия) первое место получил Андрей Шапран, г., Новосибирск, за проект "Живущие лицом к морю" о чукотский охотниках. Победитель получил приз от компании Olympus и Manfrotto: Рюкзак для фотоаппарата Manfrotto Pro Light Bumblebee-130 PL и диктофон Olympus VN-741. Второе место заняла Татьяна Ткачева из города Минск, с проектом "Малостовка". Федор Телков, из г. Екатеринбурга, получил третье место за проект "The blood of heroes/Алания. Завет"

В номинация: "Арт проект" (серия) первое место получила Елизавета Дремова, из города Новосибирск, за проект "Вырезанная колея". Победительница получила приз от компании Olympus и Manfrotto: LED светильник Manfrotto Lumimuse с 8 и диктофон Olympus VN-741. Дипломы за второй и третье место получили Варвара Кузьмина, г. Владимир, за проект "Мы сидели здесь и принадлежали друг другу" и Светлана Тарасова, г. Калуга, - проект "Родное". Жюри отметило серии Марины Кругляковой, г. Москва, "Судьбы в строчке" и Виктора Молодцова, г. Москва "Кладбище домашних животных".

В одиночной номинации "Это Кавказ" первое место получил Егор Лазуренко, из города Сатка, за работу "На высоте 3800". Победитель получил приз от портала "Это Кавказ". Дипломы за 2 и 3 места получили Евгений Курсков, г. Санкт-Петербург, "Тропы" и Владислав Багно, г. Москва, "Соседи".

В номинации "Дронофотография" первое место получил штатный фотокорреспондент агентства ТАСС Юрий Смитюк, г. Владивосток, "Успеть до грозы". Победитель получил приз от компании Manfrotto: Рюкзак Manfrotto Pro Light 3N1-36 для DSLR/C100/DJI Phantom. Дипломы за 2 и 3 место получили Александр Кряжев, г. Новосибирск, за кадр "Шерегеш" и Александр Любарский, г.Москва, за фотографию "На Угличском водохранилище". Отметки жюри досталисьЮрию Смитюку, г. Владивосток, "Башня Саурона" и Сергею Михееву, г. Москва, "Вятка".

В номинации "Портрет" первое место заняла Юлия Кононенко, из города Барнаул за работу "Брат и сестра Морозовы". Победительница получила приз от компании Olympus и Manfrotto: Отражатель треугольный Lastolite Trigrip 75см Sunlite/Soft Silver и диктофон Olympus VN-741. Она же получила отметку жюри за фотографию "Один". Дипломы за 2 и 3 место получили Сергей Буторин, г. Кирово-Чепецк, "Весельчак из Истобенска" и Ксения Иванова, г. Санкт-Петербург, "Геннадий - водитель автолавки".

В номинации "Тревел" первое место получила работа Ивана Белозерова из города Владивосток, "Лотосы возле Артемовской ГРЭС". Призом победителю стали Штатив Manfrotto Befree color и диктофон Olympus VN-741. Дипломы за 2 и 3 место получили Мария Шустова, г. Раменское, "Городок" и Эдуард Кутыгин, г. Шадринск, "Малахитовая шкатулка". Жюри отметило работы Константина Чалабова, г. Великий Новгород, "Рыбаки" и Алексея Мальгавко, г. Тара, "Снег идёт, как и сто лет назад".

Екатерина Новикова, куратор конкурса "Точка на карте": "Теперь, когда итоги конкурса подведены и победители названы, можно оглянуться назад и попытаться обобщить и проанализировать все увиденное. Конкурс существует несколько лет, но интерес к нему по-прежнему довольно высок. Хорошо были восприняты участниками новые номинации "тревел", "портрет", "дронофотография", в них было подано большое количество работ.

Вместе с тем, стоит отметить, что именно в эти популярные категории - "тревел" и "портрет" было подано большое количество очень слабых работ. Серийные категории традиционно продемонстрировали более высокий профессиональный уровень. Но даже в сериях выбору финалистов сопутствовали дискуссии, прийти к единому решению порой было непросто.

Из года в год география нашего конкурса расширяется, мы охватываем уже не только Россию, но и другие страны, и это приятно. Разброс тем также довольно широк - это и сельская жизнь в российской глубинке, и проблемы народов крайнего севера, и вопросы культуры, этнографии, истории. Несмотря на то, что мы обращаем внимание именно на жизнь малого города, но в центре внимания - всегда именно человек, со своими радостями, горестями, проблемами и достижениями.

Победители этого года все по-разному, кто-то косвенно, кто-то прямо в своих проектах обратились к теме памяти, памяти места. Жюри отметило три проекта, посвященных теме личных воспоминаний - это серии Татьяны Ткачевой "Малостовка", Варвары Кузьминой "Мы сидели здесь и принадлежали друг другу", Светланы Тарасовой "Родное". К особенностям национального характера, памяти коллективной обращается в своем проекте "The blood of heroes/Алания. Завет" Федор Телков. Очень важную и сложную проблему - репрессий времен советской эпохи и их замалчивания затрагивает в своем проекте "Вырезанная колея" Елизавета Дремова, победитель в категории "арт-проект". Жюри также отметило проект Марины Кругляковой "Судьбы в строчке", который связал воедино литературу, историю и географию. В рамках подготовки этого проекта Марина посетила места ссылки Иосифа Бродского в Архангельской области, встретилась с людьми, которые живут там и пишут стихи, и сделала их фотографии.

Проект победителя в категории "документальный проект" Андрея Шапрана "Живущие лицом к морю", на мой взгляд, один из лучших, которые мы увидели на фестивале в этом году. Не стремясь угнаться за экзотикой и исключительно лишь красотой кадра, автор рисует создает перед нами картину жизни людей, которая мало изменилась за прошедшие десятилетия, изображает их мир, живущий по своим законам, тесно связанный с природой, климатом.

Гран-при фестиваля получил проект "Мари" Олега Пономарева, посвященный укладу жизни и традиционным верованиям марийцев. Автор несколько лет работает над этим проектом, и мне приятно, что его труд был высоко оценен членами жюри.

Радуясь за наших победителей, я в то же время хотела бы обратиться ко всем другим фотографам, которые отправляли работы на конкурс и не прошли в финал. Любой фотоконкурс, конечно, является своеобразным тестом на то, актуальна ли работа, интересна ли тема, как она решена визуально. Но вместе с тем нужно понимать, что победа в любом конкурсе - это всегда сумма нескольких слагаемых. Не нужно опускать руки, даже если ваша работа не победила. Призываю всех участвовать в конкурсе в следующем году. Мы будем ждать новые интересные проекты".

Подробнее проекты победителей конкурса "Точка на карте. Память места" можно посмотреть здесь: http://www.photofest-uglich.ru/news/2017-08/news258.html

Международный фестиваль фотографии "ФОТОПАРАД в Угличе" в 2018 году пройдет с 1 по 5 августа. Генеральный партнер фестиваля - компания Olympus. Цель фестиваля - создание площадки, объединяющей любителей и профессионалов в области фотоискусства и фотожурналистики, дающей возможность заявить о себе молодым талантам. Каждый год в программе фестиваля: лекции, творческие встречи; мастер-классы, семинары, портфолио-ревю; выставки российских и зарубежных фотографов, итоговая экспозиция работ финалистов и церемония награждения победителей конкурса "Точка на карте. Малые города".

Генеральный информационный партнер фестиваля - агентство ТАСС, Информационными партнерами фестиваля: информационное агентство Regnum, информационное агентство Infox.ru, новостные интернет-издания Lenta.ru, RussiaBeyondtheHeadlines, Strana.ru, Colta.ru, интернет-портал Вести.Travel, газета Theartnewspaper, интернет-портал Это Кавказ. Профильные информационные издания: портал www.Photographer.ru , журналы, Foto&Video, "Искусство", интернет-издания www.znyata.com, www.prophotos.ru , www.photar.ru , www.photocasa.ru , www.dronography.ru.