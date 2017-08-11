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Хакатон Budget Pro пройдет 12-13 августа

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11 августа, 13:40 UTC+3

Веб-разработчики и дизайнеры создадут прототипы IT-продуктов на основе открытых финансовых данных

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МОСКВА, 11 августа. Министерство финансов Российской Федерации и АНО "Информационная культура" при участии Министерства экономического развития Российской Федерации приглашают веб-разработчиков, дизайнеров и их команды на хакатон быстрого прототипирования Budget Pro, который состоится 12-13 августа 2017 г. в рамках конкурса "Открытые государственные финансовые данные BudgetApps".

В течение 48 часов интенсивной работы над проектами при поддержке профессиональных менторов участники хакатона смогут создать прототип портала, мобильного приложения или веб-проекта с использованием открытых государственных финансовых данных. В составе команд может быть от одного до шести человек. Жюри будет оценивать качество проработки дизайна и охват потенциальной аудитории проекта.

Авторы созданных на хакатоне прототипов могут участвовать с ними в конкурсе BudgetApps. Победители хакатона при поддержке организаторов смогут доработать свои прототипы до готовых к использованию IT-продуктов.

Хакатон пройдет в центре "Благосфера" по адресу: Москва, 1-й Боткинский проезд, д. 7 стр. 1. Регистрация участников хакатона проводится на сайте http://budget-pro.ru. Ссылки на концепты, задания и идеи с 4 августа публикуются в группах проекта в социальных сетях Facebook и Вконтакте.

Контактный центр по вопросам участия и сотрудничества в проведении конкурса "BudgetApps": opendata@minfin.ru, 8-800-500-10-92.

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